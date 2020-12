Horóscopo del jueves 17 de diciembre de Josie Diez Canseco

Fuente: www.whatthegirl.com

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): No te dejes llevar por tu carácter vehemente, aprende a ser más tolerante con los errores del ser amado. No te distraigas, será un día de mucho movimiento y nuevos trabajos, un olvido te acarrearía problemas. Tu número de la suerte para hoy es 6.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Es una etapa muy favorable afectivamente, los sentimientos se afianzarán y podrás consolidar tu relación. Día de oportunidades de inversión y propuestas de nuevos proyectos, los resultados los verás en corto plazo Tu número de la suerte para hoy es 14.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Día de desacuerdos sentimentales, todos los problemas los superarás con diálogo. Laboralmente tendrás retrasos que se solucionarán en el transcurso del día, las buenas noticias vendrán con nuevos y provechosos contratos. Tu número de la suerte para hoy es 3.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Los comentarios maliciosos sobre la persona que amas te incomodarán y te harán dudar. Cambios repentinos te harán sentir inseguro de tu estabilidad, tranquilízate, tu trabajo es reconocido y no tendrás problemas. Tu número de la suerte para hoy es 21.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): Hoy estarás alegre y de buen humor, lo que hará resaltar tus encantos, nadie se te resistirá. Alguien cercano a tu entorno familiar te ofrecerá una sociedad muy beneficiosa, acepta, no tendrás problemas con esa persona. Tu número de la suerte para hoy es 8.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Te darás cuenta que tienes dudas y no te atreves a aclararlas, habla con tu pareja. Evita tocar temas de negocios y de finanzas hoy, no llegarías a ningún acuerdo, trata de tener claro lo que esperas de esa inversión antes de dar una respuesta. Tu número de la suerte para hoy es 11.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Después de muchos intentos podrás conversar con la persona que amas, sé claro con tus explicaciones. Laboralmente todo se mantendrá estable, lo que te hará descuidarte un poco, ten cuidado porque de un momento a otro te verías con más trabajo del que puedes cumplir. Tu número de la suerte para hoy es 9.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Iniciarás un romance lleno de altibajos, dale tiempo, descubrirás que no te has equivocado. Hoy la suerte te sonreirá, pero debes trabajar en proyectos realistas y dejar de lado lo que no te da resultado. Tu número de la suerte para hoy es 13.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Los contratiempos que te hacen pensar en cancelar tus planes se solucionarán y podrás concretarlos. Hoy al fin podrás terminar con trabajos que por diversos motivos quedaban postergados, sentirás un gran alivio. Tu número de la suerte para hoy es 4.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): A esa persona no le bastan las declaraciones de amor, espera de ti hechos concretos, piénsalo. Cuidado con quienes comentes tus planes, podrían copiarse tus ideas. Tu número de la suerte para hoy es 18.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Hoy tu pareja te dará una noticia que te hará muy feliz, te sentirás bendecido por este regalo. Te embargará una sensación de bienestar interior que te hará ver las cosas con optimismo y te dará fuerza para alcanzar tus objetivos. Tu número de la suerte para hoy es 20.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Afectivamente te va de maravilla, seguirás disfrutando del amor y el bienestar emocional. Conocerás a una persona que te inspirará confianza desde el primer momento y no dudarás en hablarle de tus planes personales, hoy se pondrán de acuerdo para trabajar en sociedad. Tu número de la suerte para hoy es 12.