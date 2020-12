Joven es arrastrado por vehículo de asaltantes, pero logra que caigan presos en Santa Cruz

Fuente: El Deber

Un joven de 21 años fue asaltado por delincuentes cuando chateaba con su celular en la calle, pero tras el robo de su teléfono peleó y se agarró del auto en el que se transportaban sus asaltantes. Fue arrastrado por metros y de esa forma los sujetos cayeron presos.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Ángel Morales, informó que el hecho sucedió el 1 de diciembre en la zona del cuarto anillo y avenida Tres Pasos al Frente.

El joven reaccionó cuando uno de los sujetos, a bordo de una vagoneta blanca, le arrebató su celular y tuvo que colgarse del motorizado. Cayó y por esta razón presenta lesiones en el cuerpo. Los vecinos lo ayudaron y una patrulla de la Felcc actuó y ubicó por la zona al vehículo de los antisociales.

Cuando el policía le pidió al conductor que se detenga, este emprendió la fuga, choco al vehículo policial y huyó. Tras una persecución, la Felcc detuvo al conductor cuando llegaba a su casa y luego capturó al cómplice.

Los sujetos fueron identificados como Frank Álex Justiniano Céspedes y Abner Marco Flores. Tras pesquisas se evidenció que estos operaban con violencia asaltando a transeúntes, aunque no portaban armas de fuego ni armas blancas. Fueron identificados en otros dos casos de asaltos similares.

La víctima es David C., de 21 años. Presenta raspaduras en el brazo y las piernas. «Ese día yo enviaba mensaje y me quitaron mi celular. Se subieron al auto, me colgué del vehículo, me empujaron y me arrastraron hasta qua caí al piso. Agradezco a la Policía«, dijo David mientras caminaba con dificultad en la Felcc.