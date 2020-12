La reacción de Messi desde la platea del Camp Nou tras el insulso empate del Barcelona ante el Eibar

El astro argentino observó el encuentro desde las graderías, debido a que arrastra una lesión en su tobillo derecho.

Este martes el Barcelona F.C. y el Eibar disputaron en el Camp Nou la 16.ª fecha de La Liga española de fútbol —la última jornada del 2020—, y el resultado fue un empate 1 a 1 que dejó un sabor amargo en los hinchas culé. El encuentro fue presenciado desde las graderías por Lionel Messi, recién retornado a España desde Rosario, su ciudad natal en Argentina, donde pasó la Navidad junto a sus familiares. Desde fuera del campo por una molestia en el tobillo derecho, el astro observó el partido con tapabocas y una capucha en su cabeza, pero las cámaras de la transmisión televisiva pudieron tomar algunos de sus gestos, que reflejaron la decepción por el marcador final y la preocupación de saber que será muy difícil poder disputar el campeonato hasta el final.





Con 25 puntos y 15 partidos disputados, Barcelona está a 7 unidades de Atlético de Madrid y Real Madrid, ambos punteros con 32, aunque el equipo colchonero tiene dos compromisos pendientes.

Al término del juego, el entrenador del Barcelona, el holandés Ronald Koeman, reconoció que «siendo realista, pelear por el título de La Liga de España está muy complicado».

En rueda de prensa, Koeman señaló que con la presencia del delantero argentino el marcador podría haber sido más satisfactorio. «Hoy nos faltaba un jugador como Messi, que marca diferencias, pero la sensación, y es algo que me cansa, es que no me explico por qué no ganamos después de crear muchas oportunidades para hacerlo, como por ejemplo el penal fallado, además de regalarle el gol al rival en su único disparo al arco», se quejó el director técnico.

«Pelear por el campeonato está muy complicado. Nada es imposible, pero viendo la distancia de puntos con un equipo como el Atlético Madrid, que parece que está muy bien, fuerte y gana muchos partidos, va a ser muy difícil», admitió Koeman, a pesar de que restan 22 fechas por disputar a partir de 2021.