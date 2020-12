La verdadera razón por la que Daniel Radcliffe no quiere tener un perfil en redes sociales

“Me encantaría decir que tengo alguna excusa intelectual para no tener redes sociales, pero lo cierto es que cada vez que he pensado abrirme un perfil en Twitter al final descarto la idea porque estoy convencido de que si lo hago la gente se despertaría todos los días con noticias hablando de mí peleándome con alguien”, afirmó el actor reconociendo que es de esos que no se calla cuando lee algo que no le gusta.