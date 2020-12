Lewis Hamilton, positivo por Coronavirus, no correrá el Gran Premio de Sakhir

Fuente: https://www.marca.com

Lewis Hamilton se perderá la carrera de este fin de semana. El siete veces campeón del mundo será baja al haber dado positivo por COVID-19. Por ende, no podrá ser de la partida en el Gran Premio de Sakhir. Hay que tener en cuenta que es la segunda cita seguida en el Circuito Internacional de Bahréin, Aunque la prueba será esta vez en el circuito externo.

