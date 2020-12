Los protagonistas atrás del control de incendios forestales

Cifra. El 2020 se registra una disminución del 50% de hectáreas afectadas comparando con el 2019.





Fuente: eldia.com.bo

Santa Cruz tiene un enemigo silencioso que le ha declarado la guerra por meses y este es el fuego. Este 2020 el fuego está afectando un total de 2.073.415 hectáreas de bosques, pastizales, serranías y áreas de producción, gracias a las gestiones de las autoridades departamentales y la oportuna creación del Comité de Crisis Permanente de Atención de incendios forestales, el daño a llegado a un 50% menor en comparación del 2019, donde se registró una afectación de 4.2 millones de hectáreas. Pero atrás de los datos y cifras que mueven los incendios se encuentran los protagonistas que están en primera línea, ellos son los bomberos forestales e instructores de la Gobernación junto a los bomberos voluntarios, guardaparques, técnicos municipales y comunarios, son quienes dejan a su familia, arriesgan su vida y soportan altas temperaturas las cuales se mezclan con el calor del fuego.

Equipos para mitigación. A través del Comité de Crisis, se trabajó con más de 4 mil personas movilizadas que han estado presentes en 22 municipios, con el objetivo primordial de controlar y liquidar los incendios, todo este personal conformado por bomberos de dicha institución, 23 brigadas de bomberos voluntarios, guarda parques, comunarios, militares y hasta instructores de bomberos forestales sido desplazados a 345 emergencias que se han registrado en la presente gestión. A esto se le suma 5 equipos de ataque rápido, maquinaria pesada, cisternas, motobombas entre otros recursos necesarios para el apoyo en el combate contra el fuego. En total fueron 4.094 bomberos forestales, instructores de bomberos de la Gobernación, bomberos de la policía y las Fuerzas Armadas que trabajaron y trabajan contra el fuego. Es por ello que apagar los incendios no tiene edad, ni sexo, es por ello que a continuación le dejamos las historias de estos valientes guerreros llamados bomberos que se enfrentan en su lucha diaria con el fuego.

Afectación. Los municipios que se han visto más dañados por la sequía y el fuego, declarados en desastre por sequía e incendios son Lagunillas, Cabeza, Charagua, San Ignacio de Velasco, Vallegrande, Postrervalle, San Antonio de Lomerío, Concepción, San Matías, Urubichá, Ascensión y Samaipata. En sólo cinco municipios se concentran el 81 % de las hectáreas afectadas: San Ignacio de Velasco con 658. 554 ha., San Matías 416.094, Concepción 365, 696, Puerto Suárez 148. 078 y Urubichá 104. 914. El fuego causado por la mano del hombre ha consumido de las áreas afectadas un 51% de bosques, 27% de arbustral o matorral, 15% de sabana o pampa, 5 % agropecuario y 1 % otros. Si se trata de focos de quema el 2019 hubo 55.975 que lamentablemente ha fue superado el 2020 con más de 56 mil focos, siendo San Ignacio de Velasco, Concepción y San Matías son los tres municipios con mayor foco de quemas. Se puede decir que octubre fue el mes negro de los incendios ya que se registraron 60 incendios, llegando al punto más alto de focos de quema.

Asistencia. La Gobernación de Santa Cruz, junto al Comité de Crisis han trabajado coordinadamente y sin tregua, enviando 23 toneladas de alimentos para las comunidades, a esto se le suma 148 unidades de tanques de agua para poblaciones afectadas, también se han usado 775 toneladas de forrajes (rollos de pasto y sorgo), 15 kit de medicamentos, 29 lotes de herramientas forestales y 20 unidades de cisternas. Se debe recalcar que los gastos en materiales y equipamientos, combustible, transportes, viáticos y alquileres de maquinaria, con el fin de controlar los incendios suman 5.5 millones de bolivianos, recursos de la gobernación y de instituciones nacionales e internacionales que apoyan con el objetivo de salvar los bosques del departamento.

Roberto Juchasara

Es ingeniero forestal pero más pudo su amor por salvar los bosques que desde hace 15 años es bombero forestal e instructor de la Gobernación. Hizo todos los cursos correspondientes y ahora él es el encargado de capacitar a los nuevos jóvenes que quieren ser bomberos. “Tengo que viajar a Chile y España para capacitarme y poder seguir enseñando todos mis conocimientos a quienes así lo quieran”. Pero detrás de Juchasara están sus hijos quienes le siguen los pasos y ya han sido capacitados por su padre, él objetivo de Roberto es que sus hijos vayan a los incendios para que vean y sientan lo que es ser un verdadero bombero forestal. Para el instructor de la Gobernación lo malo de su profesión son las personas que no colaboran con su trabajo, no ayudan ni con logística, ni con alimentos, mientras que lo bueno es que ellos cuidan y protegen la flora, fauna y biodiversidad.

José Méndez

Se inició en el 2002 en el área de rescate y emergencias ya en el 2011 entró en el mundo del fuego y se formó como bombero forestal y desde esa fecha hasta ahora no ha parado en su lucha contra el fuego en los bosques y como él dice “tragando humo”. Méndez afirma que le encantaría que sus hijas le sigan sus pasos en esta profesión tan noble y sacrificada. “A las personas que queman les digo que se pongan la mano al pecho y que piensen en sus familias, animales y plantas. Que se den cuenta de que mundo les quieren dejar sin naturaleza”, acotó el bombero. Méndez afirma que todos debemos ser conscientes y pensar que quemando estamos haciendo daño a la humanidad y que antes de quemar primero se capaciten. “Si siguen con las quemas se darán cuenta que ni con todo el dinero del mundo el hombre va a poder comprar otro planeta”, finalizó.

Ruth Untoja

Un casco, un uniforme amarillo y unos botines son el complemento perfecto de Ruth, la joven bombero forestal que se unió el año pasado a raíz de los incendios de la Chiquitania. Ella ve de cerca el horror que ocasiona el fuego, el cual es su principal enemigo cuando llega a las zonas afectadas. Con lágrimas en los ojos la bombero confiesa que lo más duro que le tocó vivir fue ver a los animales muertos y su frustración era no poder hacer nada por ellos. “Después de todo lo que he vivido en los incendios quiero seguir, no pienso dejarlo jamás”, mencionó la joven. Hoy se encuentra en el incendio de Cabezas, ella deja de lado unas salidas con sus amigas por salvar la flora y fauna, sin duda en una joven guerrera digan de admirar. “He aprendido mucho en el Comité de Crisis, veo como llegan los recursos y los bomberos. No quiero que vuelva a suceder lo del año pasado en la Chiquitania”, finalizó Ruth.

Yovenka Rosado

Ella es coordinadora del programa de Manejo del Fuego de la Gobernación, y afirma sentirse realizada como persona haciendo este trabajo que abarca mucha responsabilidad. “Mi función es coordinar con los responsables de instituciones, organizaciones que de alguna u otra manera que están involucrados en los incendios, con el objetivo de cubrir los requerimientos tanto de los municipios como de los instructores de bomberos forestales”, manifestó Rosado. Yovenka afirma que la población necesita sentirse parte del problema de las quemas para así lograr entre todos prevenir los incendios forestales que es tarea de todos. “Ser mujer y estar a la cabeza de los incendios no es complicado si haces lo que te gusta. Dios me dio el trabajo correcto ver que todo salga bien en los incendios es mi mayor satisfacción”, finalizó Rosado.