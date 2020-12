Ministro Lima se compromete a ayudar a la víctima del “abogado torturador”

El ministro de Justicia, Iván Lima se comunicó este viernes con Juan Cuéllar, el mecánico que fuera víctima del denominado “abogado torturador”, Jhasmani Torrico, para expresar que hará seguimiento al caso a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), luego de que un juzgado en Cochabamba beneficiara al abogado con medidas sustitutivas.

“Quiero que sepa que el Gobierno no permitirá ningún tipo de vulneración a los derechos constituidos y vamos a comprometer todos los esfuerzos desde las instancias del orden público para brindar seguridad a usted y a su familia”, aseguró el ministro de Justicia.

Lima le manifestó a la victima esas palabras a través de una llamada que hizo a Cuéllar, luego de escuchar su temor a causa de la decisión judicial, ya que el hombre en reiteradas oportunidades habría sido objeto de amenazas por allegados a Torrico.

El dignatario se comprometió, además, a hacer seguimiento al caso a través del Sepdavi, ya que la abogada de la parte acusadora corresponde a esa instancia dependiente de esta cartera de Estado.

Adelantó asimismo que representantes del Ministerio estarán presentes en la audiencia de apelación que se realizará en la ciudad de Cochabamba.

“Tengo un equipo nacional, el Ministerio de Justicia tiene oficinas de representación (…) y justamente la próxima semana hay una apelación del caso Torrico, en la que los vocales tienen que dar la talla de la justicia”, advirtió.

Lima complementó que se debe desterrar la lógica de que el más fuerte gane a través de la violencia y que no es posible que una persona sufra la violencia de la que fue víctima Cuéllar.

Cuéllar, de su lado, agradeció y valoró las transformaciones que se proponen para la el sistema de justicia en Bolivia.

“(Lima) se ha comprometido a hacer un seguimiento sobre mi caso y me ha dicho que va a hablar con mi abogada para que haya un poco más de seguridad (…). Va a pedir un informe de la doctora del Sepdavi y yo también he pedido seguimient a la jueza que está atendiendo, y me dijo ´vamos a hacer un seguimiento a todo su caso don Juan´, me ha dicho”, relató.

De igual manera, lamentó que debido a las amenazas que se registran no hay abogados que quieran llevar su causa, y develó que inclusive la abogada del Sepdavi, ya recibió una advertencia en contra suya.

Señaló que Salomé Guzmán y Richard Cruz son los jueces del Juzgado Segundo de Sentencia de Quillacollo que beneficiaron a Torrico, “ellos han determinado detención domiciliaria, cuando hay tantas pruebas”.

El 16 de marzo de 2018, tres hombres que trabajaban para Torrico secuestraron a Cuéllar de su taller mecánico, lo torturaron durante horas para luego obligarle a firmar un documento en el que indicaba que le habían devuelto la suma 20 mil dólares, que un cliente de Torrico le adeudaba por concepto de anticrético.

Pese a las declaraciones de testigos y la acusación de Cuéllar y a más de dos años del hecho, en las últimas horas el acusado fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva. Ahora la víctima manifestó que teme por su vida, debido a las amenazas que recibió en reiteradas ocasiones.

Lima explicó que se podría tomar meses para ir a una reforma judicial, sin embargo, remarcó que casos como el de Juan Cuéllar hacen que quiera trabajar por una transformación “de manera urgente”. Al momento son cuentan al menos 300 mil ciudadanos que sufren víctimas de la retardación de la justicia boliviana.