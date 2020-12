Pese a cursos extra y grupos de estudio, bachilleres 2020 sufren por entrar a la «U»

Fuente: paginasiete.bo

Luis Escobar / La Paz

“No logré ingresar a la carrera de Odontología, no tenía los conocimientos adecuados en algunas materias, en especial en física”, dice con un tono de tristeza Lilian C., una de las jóvenes que este 2020 salió bachiller. Da un suspiro, reniega contra el destino y asegura que no se dará por vencida, pero siente mucho perder un año de su vida tras la suspensión del año escolar.

“En las clases presenciales, uno siempre tiene la posibilidad de preguntar todas las dudas a los profesores. En cambio, en los cursos virtuales, muchos docentes no se conectaban. Era todo un problema”, comenta la joven, quien luego de la clausura del año escolar, en agosto, buscó organizar grupos de estudio para alistar su ingreso a la universidad. No logró cumplir el objetivo.

Al igual que Lilian, pese a pasar cursos particulares y organizar grupos de estudios con amigos, muchos bachilleres 2020 tropezaron con una serie de dificultades para ingresar a las universidades públicas. Muchos jóvenes deberán esperar hasta el siguiente año para postular -por segunda vez- a la carrera de sus sueños.

¿Cuándo fue el principio del fin? Los problemas comenzaron con la llegada de la pandemia de la Covid-19 al país. El primer caso positivo se reportó el 10 de marzo y casi una semana después, el Gobierno transitorio suspendió las labores escolares para reducir el número de contagios.

Los establecimientos educativos se organizaron y comenzaron a dar clases virtuales desde junio. Pero un mes después, el anterior gobierno decidió clausurar el año escolar y así todos los estudiantes fueron aprobando al curso inmediato superior.

En varios colegios, las clases virtuales continuaron, pero sin la presión de las notas, la presentación de trabajos o la asistencia. No obstante, para muchos estudiantes esta opción no fue suficiente para ingresar a una carrera de una universidad pública.

“Muchos de mis compañeros optaron por cursos extras, muchos pagaron por la capacitación. Yo no pude acceder a ese tipo de clases por falta de dinero y porque tenía la esperanza de recibir algún tipo de orientación de mis profesores, pero no se pudo”, añade Lilian.

Para muchos de los bachilleres 2020, la desinformación fue otro factor clave del tropiezo para ingresar a las casas de estudios superiores. Tal es el caso de Patricia A., quien se apuntó a la carrera de Contaduría Pública. La joven se unió a varios grupos de WhatsApp y de Facebook de otros aspirantes. En estos espacios circulaba una variedad de datos imprecisos.

“Decían que en el examen de dispensación (virtual para ingresar a la Facultad de Ciencias Económicas) podíamos ser suspendidos si se cortaba el audio o la imagen. Esos problemas ocurren cuando la conexión no es buena. Luego dijeron que esperemos el examen presencial para entrar; pero esta prueba nunca llegó”, cuenta la estudiante.

Al margen de ello, Patricia A. reconoce que tiene varios problemas en su formación académica. “Entraron al examen temas como conjuntos, trigonometría, logaritmos, ecuaciones y otros de los que no tenía mucho conocimiento, no estaba bien preparada. En matemáticas sólo pasamos unas tres clases porque el profesor se enfermó”, afirma.

Erlan S. cuenta que su hermano menor postuló a la carrera de Comunicación Social. “Le recomendé qué temas debería estudiar, le inscribí a unos cursos y sólo así se sintió más preparado, pero él y sus compañeros tenían muchas dudas. Además, pienso que estudiar de forma aislada es una desventaja porque no pueden compartir sus avances entre compañeros”, explica.

El examen de dispensación para ingresar a esta carrera fue hace dos semanas. “Todo fue tan complicado porque no hubo buena coordinación. Un día antes hicieron pruebas, pero el sistema se cayó. Mi hermano se puso muy nervioso el día de la prueba por este problema”, dice e indica que al final aprobó con una nota mínima, pero sabe que debe prepararse para no tropezar en el primer año como universitario.

Las causas

Según el magisterio urbano, en los más de ocho meses de la pandemia dura, un 80% de los estudiantes de colegios fiscales no tuvieron acceso a internet y por eso no podían pasar clases.

Para Lilian, estudiante de sexto de secundaria, otro gran problema fue el tiempo de duración de las capacitaciones: 30 minutos. “Cuando comenzaba la clase, se debía esperar que todos mis compañeros se conecten. Luego, el profesor llamaba lista y sólo nos quedaban 15 minutos o menos para el curso”, sostiene.

“En las clases presenciales los profesores se quedaban más tiempo de la hora establecida para explicar un tema o para responder las dudas. Pero en un aula virtual no hay esa posibilidad. Los profesores se quedaban en medio de un tema e incluso alguna vez sólo pudieron dar la introducción”, afirma la joven.

Además, los bachilleres tropezaban con los problemas del hogar. “Tenemos hermanos pequeños, ellos metían bulla. No podíamos preguntar, teníamos muchas dudas”, explica.

Hoy, para muchos jóvenes, sólo queda esperar, nivelar las materias y estudiar para la postulación del siguiente año. “Con un grupo de compañeros decidimos buscar ayuda otra vez para nuestra preparación”, dice Lilian y añade que el 2021 será tal vez su última oportunidad.

Patricia es menos optimista y cuenta que muchos de sus compañeros dejaron el estudio, además ya desistieron de postularse a una carrera universitaria el próximo año. “No se están preparando y dicen que están mal. Por eso, optaron por trabajar. Algunos ya se fueron al cuartel”, cuenta.

Las observaciones y las posturas