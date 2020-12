Primer festival de arqueros premia a ganadores

Fuente: https://lapalabradelbeni.com.bo

Con éxito la Escuela de Arqueros de la carrera ‘Cultura Física y Recreación’ de la Universidad Autónoma del Beni (UAB), realizó el primer festival, con la participación de niños y jóvenes que buscan perfeccionar sus actuaciones en sus respetivos clubes.

“Con la idea de resolver esa necesidad de tener arqueros con especialización, estamos haciendo énfasis en deportistas que están en formación y otros en competencia, en lo que es el puesto exclusivo de arqueros de fútbol”, declaró Jorge Alejandro Mancilla, director de la carrera de Cultura Física y Recreación de la (UAB).

“Llevamos dos meses de trabajo y dentro de la planificación estaba tener nuestro primer festival interno con todos los alumnos. De aquí en adelante habrán más festivales competitivos con otras Escuelas de Fútbol”, dijo.

Informó que los entrenamientos se desarrollan en el estadio Yoyo Zambrano, los días lunes, martes y jueves, de 8 a 9:15 de la mañana. Los entrenadores son: José Luis Muñoz, Rolando Ribera, Ivan Ariel Urquiza, Diego Zambrano, José Nojune y José Antonio Viscarra.

Ganadores en la categoría Sub 7: Josias Bacarreza, Blanco Duabyakoski y Herlan Vaca. Sub 8: Juan Daniel Vargas, Carlos Daniel Parada y Aron Mercado. Sub 10: Víctor Guadalupe, Yunior Calaje, y Ángelo Rivero. Sub 12: Eduardo López, Mathias Mercado e Ian Mancilla. Sub 17: Juan Carlos Guzmán, Iván Juárez Cuellar y Adrián Suárez.