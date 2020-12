Qué países de América Latina han prohibido los vuelos con Reino Unido ante la nueva cepa del coronavirus

Fuente: Actualidad RT

Siguiendo las medidas adoptadas por naciones europeas, varios países de América Latina iniciaron el cierre de los vuelos comerciales con Reino Unido, luego que en este país se detectara, la semana pasada, una nueva variante del SARS-CoV-2.

El pasado sábado, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que la nueva cepa del virus identificada en el país es hasta un 70 % más infecciosa que la versión original; aunque, según dijo el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), su infección no es más grave.

El Salvador

Este domingo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que se suspendía el ingreso de personas cuyo itinerario de vuelo haya incluido el Reino Unido; aunque también agregó los procedentes de Sudáfrica.

De acuerdo con el mandatario, la medida regía desde el mismo momento de su anuncio.

Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, también anunció este domingo en la tarde que los vuelos desde y hacia Reino Unido quedan suspendidos desde este lunes 21 de diciembre.

También informó que las personas que llegaron en los últimos ocho días a territorio colombiano, provenientes del Reino Unido, deben entrar en aislamiento por 14 días. De igual manera estarán en la misma modalidad y por el mismo período aquellos que ingresen a Colombia (procedente de cualquier lugar) y que hayan estado en los últimos 14 días en el país europeo.

Argentina

La medida de suspensión de vuelo desde y hacia Reino Unido entró en vigencia en Argentina este lunes, de acuerdo con un comunicado del Gobierno argentino.

Debido a la premura del anuncio, las autoridades señalaron que solo permitirían el ingreso de un vuelo proveniente de Reino Unido, programado para las 09:00 horas (hora local) de este lunes.

«Los pasajeros, junto con la tripulación, deberán cumplir una cuarentena de siete días, una vez que acrediten con los requisitos exigidos para el ingreso al país: un test de PCR con resultado negativo y un seguro covid», dice el texto.

Chile

En Chile, a partir de las 00:00 horas de este 22 de diciembre y, por las siguientes dos semanas, entra en vigor la cancelación de los vuelos con Reino Unido; así como la prohibición de entrada a todos los extranjeros que hayan estado en el país europeo en los últimos 14 días.

También se estableció que todos los chilenos y extranjeros residentes de manera regular «que ingresen al país y que hayan estado en el Reino Unido durante los últimos 14 días», deben cumplir una cuarentena de 14 días.

Paraguay

En Paraguay, el Consejo de Defensa Nacional (CODENA) y el Centro de Coordinación Interinstitucional (CCI) emitieron un comunicado en el que informan que no podrán ingresar al país los viajeros que hayan estado en el Reino Unido en las últimas dos semanas.

Perú

El presidente de Perú, Francisco Sagasti, informó este lunes, en un sorpresivo mensaje a la nación, que durante las próximas dos semanas queda suspendido el ingreso de vuelos provenientes de Europa en general.

También dijo que los ciudadanos peruanos o residentes extranjeros que se encuentren en el país, y que hayan estado en el Reino Unido en las últimas dos semanas, «deberán hacer una cuarentena de 14 días».

Mayores medidas

Ecuador

Desde las 00:00 horas (hora local) del 22 de diciembre se imponen mayores medidas al ingreso de los viajeros que arriben a Ecuador, no solo provenientes desde Reino Unido (que lo harían por conexión en otras naciones, porque no hay vuelos directos), sino de Austria, Sudáfrica y países de la Unión Europea.

Para estos viajeros, se estableció un protocolo que implica la presentación de un resultado de prueba de PCR negativo, realizada en los 10 días previos al viaje; una prueba rápida de antígenos in situ en el aeropuerto al que ingresen (Quito o Guayaquil), a cargo del Ministerio de Salud; y el cumplimiento de un aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) durante cinco días para no residentes en Ecuador, y de 10 días para quienes no presenten el PCR negativo.

Otros países

México no ha suspendido los vuelos con Reino Unido. La noche de este domingo, el doctor José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dijo que se mantendrán la vigilancia sobre la nueva cepa del coronavirus.

«Vamos a estar muy atentos de los posicionamientos que emita la OMS (Organización Mundial de la Salud), de los datos que emita la Unión Europea en los siguientes días», mencionó.

Brasilcontinúa recibiendo vuelos de Reino Unido y no ha anunciado ninguna medida. Este lunes, por ejemplo, un vuelo de British Airways aterrizó en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en São Paulo, proveniente de Londres. Solo a partir del 30 de diciembre, los pasajeros de vuelos internacionales que desembarquen en el gigante sudamericano deberán presentar una prueba de PCR negativa, realizada con hasta 72 horas antes del viaje.

Venezuelano ha reanudado completamente sus vuelos desde que fueron cancelados en el primer trimestre de 2020. Hasta hace una semana, solo se permitían conexiones aéreas con Turquía, México, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Irán y Rusia; pero, ahora solo se mantienen con los tres primeros.