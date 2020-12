El alcalde Luis Revilla manifestó que los negocios nocturnos no pueden funcionar en tanto no haya una autorización expresa y eso no ocurrirá mientras no se exista una reunión con el Ministerio de Salud y no se explique el alcance del último decreto. Los alcaldes de La Paz y El Alto y el gobernador Félix Patzi enviaron una carta al Ministro de Salud para coordinar la aplicación del D.S. 4404 que flexibiliza las medidas frente a la pandemia.

Fuente: ATB Digital