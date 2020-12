Romero mantiene sus aspiraciones para ser candidato a la Gobernación de Santa Cruz

Carlos Romero aún tiene la esperanza de ser el candidato a la Gobernación de Santa Cruz por el Movimiento Al Socialismo. Manifestó que los precandidatos no han logrado un nivel de consenso en la estructura del partido azul.

Romero, exministro de Gobierno, manifestó que tiene experiencia acumulada y porque tiene llegada a los sectores sociales tiene la ilusión de trabajar por el departamento cruceño.

Este pasado lunes hubo un encuentro en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, donde se estaba eligiendo al candidato a la Gobernación con presencia de Evo Morales. En el ampliado hubo protestas y apoyaron a Pedro García para que sea elegido candidato. Ese acto fue marcado porque le tiraron una silla al exmandatario Morales.

“En este momento aún hay precandidatos”, fueron las palabras de Romero al momento de contar que se retiró del ampliado porque no hubo la capacidad de debatir.

El exministro propone realizar un debate entre los precandidatos y en el mismo se exponga la problemática y los planes de trabajo. “Me retiré de Lauca Ñ ante la presencia de barras, no sabía que era con barras, si era así, yo iba con barra, eso sí, mi barra no hubiese estado instruida para lanzar sillas porque eso solamente hace el que no tiene capacidad para debatir políticamente”, concluyó diciendo.