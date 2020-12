Sube la demanda de medicamentos en las farmacias

Situación. Entre los productos farmacéuticos que está siendo más comprado está la ivermectina y las vitaminas, principalmente la C y la D.





Ante el rebrote de casos de coronavirus, la demanda de medicamentos, como analgésicos, antigripales, entre otros, y de insumos de bioseguridad, como alcohol en gel, se incrementaron, informó Sissi Arias, jefa de Comunicación de la cadena de farmacias Farmacorp.

Ivertemectina y vitaminas, las más vendidas. “En el último tiempo, con la subida de los casos positivos de COVID-19 en el país, hemos tenido un incremento en la demanda de productos como el alcohol, analgésicos como el fentanilo, atracurio, antigripales, después en equipos médicos que son indispensables para poder controlar el desarrollo del virus como oxímetro, también el termómetro”, informó Arias en contacto con Urgente.bo.

Arias acotó que entre los productos farmacéuticos que está siendo más comprado está la ivermectina y las vitaminas, principalmente la C y la D.

Consultados sobre desde cuándo se registró el incremento en la demanda de medicamentos relacionados al tratamiento del coronavirus, Arias indicó que desde la segunda semana de diciembre.

Provisión de medicamentos. Asimismo, informó que Farmacorp trabaja para garantizar la provisión de los medicamentos y para cumplir ese objetivo sostuvieron reuniones con las autoridades de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed).

“(El incremento) es probable desde la segunda semana de diciembre, cuando se comenzaron a disparar los casos, de todas formas nosotros estamos trabajando para garantizar la provisión de los medicamentos a las familias de Bolivia. Nos hemos reunido con las autoridades de Agemed para hacer un trabajo coordinado, de tal forma que no hayan incremento en medicamentos que son tan inprescendibles en un momento como este”, explicó.

Expresó también que es preocupante que la oferta de productos y medicamentos en el mercado informal. Precisó que en las calles, redes sociales y WhatsApp se ofrecen insumos de bioseguridad y medicamentos sin certificación y no garantizados.

Mercado informal. Señaló que es ahí, en el mercado informal, donde se genera especulaciones y agio en el precio de los productos, además, las personas que consumen de ese mercado no solamente ponen en riesgo su salud, sino las de su entorno.

“Un tema que nos preocupa tiene que ver con la oferta de productos y medicamentos utilizados para COVID-19 en el mercado informal. A través de las redes sociales, de WhatsApp, vemos en las calles cómo se están ofreciendo barbijos sin ningún tipo de certificación y que es ahí donde se produce la distorsión del precio, porque al no ser productos legalmente importados, no tienen registro sanitario, no tienen ninguna garantía, lo venden a precio más barato y evidentemente la población que está tan golpeada y castigada económicamente elige, pero se expone y expone a la gente en el tema salud, no solamente del que lo está usando, sino también de otras personas”, lamentó.

