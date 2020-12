Viral: Perrito se lleva la chutera de un jugador de Nacional Potosí en el Siles

Según el reporte, el can logró entrar al estadio y tomar una de las chuteras del portero suplente de Nacional Potosí, Elder Arauz, quien no pudo quitar la zapatilla antes que el perro haga su recorrido por la cancha.

Video YouTube

Fuente: Página Siete

La imagen de la interrupción del partido de fútbol que se desarrollaba en el stadium Hernando Siles, este jueves 24, entre The Strongest y Nacional Potosí, en el que se ve a un perro callejero pasear en medio de la cancha junto a una chutera, se hizo viral en las redes sociales y llamó la atención de medios locales e incluso internacionales.

Por ejemplo, Olé de Argentina informó que, el fútbol boliviano no paró durante este 24 y 25 de diciembre. Hubo acción, con siete partidos. Tres de ellos se jugaron durante el jueves y, más allá de los resultados, un perro fue lo que llamó la atención en la jornada.

¡Un perro ladrón en la cancha! 🐶🤣https://t.co/zYdNZVdiN5 — Diario Olé (@DiarioOle) December 25, 2020

Mientras que ABC Deportes MX, le tituló: Navidad futbolera y perruna “en Bolivia no hubo paro por Navidad, pero la nota no es esta, sí un hecho chusco: un perro interrumpió el duelo entre The Strongest y Nacional Potosí”.