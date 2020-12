La expresidenta de la Asamblea Legislativa señala que ‘el MAS tiene que analizar bien lo que está haciendo’, tras su decisión de alejarse del partido que la relegó como candidata a la Alcaldía de El Alto, y que nombró a Zacarías Maquera como postulante.

El lunes, Eva Copa Murga tomó la decisión de postular como candidata a la Alcaldía de El Alto, pero con la sigla de la agrupación ciudadana Jallalla La Paz, luego de que la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) determinara llevar como postulante a Zacarías Maquera Chura, exconcejal y excalde interino de esa ciudad.

En exclusiva con La Razón, la expresidenta de la Asamblea Legislativa y de la Cámara de Senadores, afirmó que fue una determinación difícil y que todavía la asimila; sin embargo, dijo estar tranquila y dejó en manos del MAS la posibilidad de una expulsión del partido, ante las amenazas.

Indicó que no avaló la candidatura de Maquera, en la reunión del anterior sábado junto a los otros precandidatos del MAS, tal como señaló el vocero Rodolfo Machaca, sino que obedeció el compromiso asumido de comunicar “a las bases” lo que se intentaba definir, lo cual fue rechazado. El tema desnudó la división en el partido oficialista, en uno de sus bastiones electorales. Ahora, Copa ya piensa cómo encarará la campaña.

—¿Cómo se siente un día después de haber decidido alejarse del MAS?

—Yo no me he alejado del MAS, ellos se han alejado de mí. Unos cuantos miembros del MAS han hecho que el candidato se elija entre pocas personas y no han escuchado lo que ha pedido el pueblo alteño. Ha sido una decisión muy dura para mí, tomar esa decisión de ir con una agrupación y ya la estoy asimilando. La verdad es que me ha dolido bastante. En el MAS he podido conocer gente buena como gente mala, también. Ahí he empezado mi carrera política, pero hay que hacer este esfuerzo para poder abrir caminos de nuevos liderazgos, tanto para jóvenes, para mujeres, para gente profesional que también quiere entrar al ámbito político y poder colaborar desde ahí.

—¿Esto quiere decir que no es un adiós definitivo al MAS?

—Yo he defendido al MAS en momentos muy duros y bueno, eso (el alejamiento) ya dependerá de ellos, no de mí.

—Se maneja la posibilidad de su expulsión del partido, ¿qué opina al respecto?

—Bueno, es decisión de ellos, no la mía. Hay que aceptar todo lo que se venga.

—Dicen que usted aprobó la candidatura de Zacarías Maquera junto a otros precandidatos, ¿qué pasó en esa reunión?

—En esa reunión claramente lo dice el señor Rodolfo Machaca, que (los precandidatos) van a bajar a informar a sus bases. Yo he bajado a informar y mis bases han dicho que no. Yo me debo a mis bases y yo tengo que responder a ellos.

—El expresidente Evo Morales dijo: Ahora sabemos quiénes estaban en el MAS solo por cargos, ¿se siente aludida?

—No, yo no me siento aludida, más bien yo pienso que el MAS tiene que analizar bien lo que está haciendo y bueno, es una decisión de ellos, pero yo no me siento aludida, yo estoy tranquila. Yo he tomado una decisión por mi ciudad y al final son ellos los que van a definir quién va a ser su alcalde o su alcaldesa.

—¿Cómo emprenderá la campaña con Jallalla La Paz?

—Va a ser una campaña austera, muy humilde. Vamos a salir a hacer campaña a los distritos, a las zonas, va a ser una campaña de a pie y sobre todo a través de las redes sociales por el tema de la pandemia del COVID-19.

—¿Cuál es el pacto programático que hizo con Jallalla?

—Es una de las agrupaciones que en este momento nos ha posibilitado participar en las elecciones subnacionales. Tenemos claramente nuestra posición de izquierda y trabajar siempre por los más desprotegidos, por nuestras reivindicaciones, y esto es algo circunstancial.

—Tomando en cuenta que El Alto es bastión del MAS, ¿cómo enfocará su campaña?

—Esta es una elección subnacional, las nacionales no son iguales que las subnacionales. En las subnacionales eligen al candidato y su propuesta, no eligen al partido.

—¿Cuál es su plan de gobierno municipal?

—Empezaremos a socializar nuestro plan municipal el día que el tribunal electoral nos habilite oficialmente y nos dé visto bueno.

—¿Cómo enfocará su trabajo si llega a la Alcaldía?

—Tenemos que mejorar lo que fue esta gestión. Lo más importante es que hay que llamar a la unidad, a la reconciliación, hay una etapa de la campaña electoral y posterior a ésta hay que trabajar por todos, por los que han votado por una y por los que no. Tenemos muchas necesidades y esas necesidades hay que atacarlas.

Eva Copa Murga nació en El Alto el 3 de enero de 1987, tiene 33 años. Postuló al Senado en las elecciones generales de 2014, en representación de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde estudió Trabajo Social.

Luego de los conflictos postelectorales de 2019 y la renuncia del expresidente Evo Morales, asumió como presidenta del Senado. Fue protagonista de la “pacificación” del país en noviembre. También tuvo continuos encontronazos con la presidenta transitoria Jeanine Áñez por la promulgación de leyes. (30/12/2020)