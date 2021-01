Alejandro Unzueta, candidato a gobernador del Beni: “La gente se cansó del abandono y el prebendalismo”

Este dentista de profesión es la mayor sorpresa de las encuestas. Con 27% de la intención de voto en la encuesta de Ciesmori para Unitel, supera a la expresidenta, Jeanine Áñez y al exgobernador de Beni, Álex Ferrier del MAS. Alejandro Unzueta, candidato a gobernador del Beni por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) Dice que la población se cansó del abandono y el prebendalismo político. Se declara un hombre de fe y está seguro de ganar as elecciones el 7 de marzo.

_¿A qué atribuye el éxito en las encuestas, está por arriba de exautoridades?

Es un milagro de Dios, aquellos que trabajan en su nombre son bendecidos. El fenómeno es porque la gente se cansó del abandono, cuando comienzan las campañas políticas, los políticos comienzan a regalar víveres, vituallas: el prebendalismo clásico y la gente se cansó de esto. Ahora la gente va a votar con el corazón. La explicación es esa, vieron a un hombre comprometido con su pueblo, sano y apolítico, que está entrando a la política para hacer cosas por su gente.

_¿Muchos piensan que el no tener una estructura política propia es una debilidad?

Esa una bendición de Dios no pertenecer a una estructura política tradicional. Ellos se perpetúan en el poder agarrando caras nuevas y luego las meten en un cargo para manipularlas. En el caso nuestro no debemos ningún favor a nadie, nuestra estructura es mejor y de corazón, es de gente sana.

_Por lo visto en las encuestas ¿se siente gobernador?

Estamos empezando una carrera política, y como hombre de fe por supuesto. Porque uno es tan grande, como tan grande sueña. Nuestro sueño ahora es poder gobernar nuestro pueblo con justicia y equidad. Alejandro Unzueta sueña con gobernar a su pueblo, ganaremos en primera vuelta.

_¿Qué piensa sobre sus rivales, está arriba de una expresidenta y un exgobernador?

Me han iniciado una guerra sin cuartel, (se ríe) pero cuando uno es hombre de Dios, no habla mal de otras personas que el pueblo se encargue de calificarlos. Esto es como el fútbol uno debe competir de manera digna y honorable, y el que les hable va competir así.

_¿Cuáles son los principales problemas que tiene Beni?

El principal es la salud. Usted va a las provincias, va los cantones a los pueblitos, y es increíble el abandono en los tres sistemas del Estado. La gente no vive, sobrevive y nosotros estamos haciendo un trabajo titánico, Todavía no hemos iniciado campaña política todavía. Cuando empezamos nuestras visitas políticas y acuerdos, empezó nuevamente la ola de la pandemia que azotó con más fuerza nuestro departamento. Esto es producto de nuestras condiciones insalubridad. No se imagina la cantidad de gente enferma, y no solamente de covid-19 de leishmaniasis, de dengue, de deshidratación, presión alta, diabetes.

_¿Sus detractores aseguran que usted no reside en Beni?

Tengo mi casa acá, tengo mi propiedad ganadera, y trabajamos en Santa Cruz y acá. De lunes a viernes trabajamos en Santa Cruz, soy dueño de la clínica Ores, en ninguna parte de la Constitución prohíbe que un ciudadano no pueda trabajar en otro departamento. Jamás he perdido el vinculo con mi pueblo, todos mis hijos son nacidos y criados en Trinidad.