Clases a distancia obligan a padres a comprar computadoras y celulares

Dado el alto grado de contagio del coronavirus, las labores educativas en Santa Cruz de la Sierra arrancarán el 1 de febrero bajo la modalidad a distancia y lo propio sucederá en zonas urbanas de otros municipios cruceños, aunque algunas zonas dispersas con riesgo bajo analizan comenzar de manera semipresencial y presencial, así lo confirmaron las autoridades educativas regionales.

Esta situación ha activado la venta de computadoras, celulares y otros equipos tecnológicos, ya que muchos padres de familia han tenido que hacer un esfuerzo para incluir en su presupuesto la compra de estos aparatos.

Los centros comerciales que venden tecnología estuvieron colmados de padres de familia. La educación a distancia los obliga a comprar equipos para garantizar la conectividad de sus hijos; empero, se encontraron con precios más altos por la creciente demanda.

La mayoría a distancia

Desde la ciudad de La Paz, el ministro de Educación, Adrián Quelca, ratificó ayer que las clases se iniciarán este lunes 1 de febrero bajo la modalidad a distancia en la mayor parte del país, mediante el uso de plataformas virtuales, medios de comunicación y textos que serán distribuidos por esa cartera de Estado.

El ministro recalcó que las zonas donde pretendan iniciar labores educativas de forma presencial deberán presentar informes epidemiológicos que descarten casos de Covid-19 en sus territorios.

“Sobre el inicio de actividades educativas del modo presencial o semipresencial, nosotros hemos indicado que eso debe estar acompañado de un informe de epidemiología del Ministerio de Salud, no podemos arriesgar la vida de estudiantes, de nuestros maestros o del personal administrativo”, dijo Quelca.

Por su parte, el subdirector de Educación Regular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Víctor Galarza, indicó ayer que esa instancia aguarda nuevos informes de los directores distritales para precisar cuántas unidades educativas optarán por la modalidad a distancia, por la semipresencial o presencial.

Sin embargo, lo que está claro es que dado al grado de contagio en la ciudad capital se optará por la modalidad a distancia, lo que significa que las más 800 escuelas asentadas en este municipio comenzarán con esta modalidad.

Se hará lo propio en “zonas concentradas” (áreas urbanas) con alto riesgo de municipios de provincias; mientras en las zonas dispersas, donde existe un riesgo bajo de coronavirus, se optará por las modalidades semipresencial y presencial.

“Santa Cruz de la Sierra, al tener todas sus zonas concentradas y al haber un alto nivel de contagio, las clases comenzará a distancia”, insistió Galarza.

En algunas localidades de otras regiones del país también han pedido comenzar el año escolar con la asistencia de los alumnos a establecimientos, tal el caso del Trópico de Cochabamba y poblados rurales del occidente del país.

Al respecto, el ministro de Educación indicó que se conoce de algunos criterios de padres que desean iniciar actividades presenciales, pero que eso dependerá del informe de epidemiología.

“Si no hay casos de Covid-19 confirmados en un determinado contexto, obviamente vamos a acompañar con las medidas de bioseguiridad para desarrollar las clases de ese modo, pero por la información que tenemos en la mayor parte del país vamos a desarrollar clases a distancia”, acató.

Materiales listos

De acuerdo con Quelca, el Ministerio de Educación tiene el material listo para las clases a distancia, que incluye textos educativos oficiales, una plataforma virtual y programas grabados que se transmitirán a través de la canales de televisión y radio. La plataforma será lanzada en el transcurso de esta semana.

“Tenemos el material preparado, los textos impresos y estamos convencidos que, con el apoyo de estos textos oficiales, la plataforma y los canales, y radios, podremos devolverle a la población el derecho a la educación”, agregó. .

Movimiento comercial

Con la confirmación de que en la capital cruceña se iniciarán clases virtuales, padres y madres acompañados de sus hijos, salieron a los centros comerciales a cotizar y a comprar celulares, tabletas y computadoras portátiles para que sus hijos no tengan inconvenientes en sus clases.

En esta carrera por contar con las herramientas necesarias, Franklin Vega, ingeniero en Redes y Telecomunicaciones, precisó que a la hora de equiparse lo primero que uno se debe preguntar es para qué lo necesita y si es necesario gastar esa cantidad de dinero.

Vega sostuvo que, si se está pensando en los niños y jóvenes, considera que una Netbook con una pantalla de diez pulgadas es más que suficiente y cuesta entre $us 280 y $us 300.

Por el contrario, si las exigencias van a ser mayores, el experto recomienda que una computadora portátil, que promedio cuesta $us 500, con un procesador de quinta a séptima generación es lo más pertinente, antes que embarcarse en la idea de querer contar con una PC que al final le saldrá más cara, porque le debe agregar una cámara web, que no baja de los Bs 300, un micrófono y un buen escritorio.

Jonathan Daza, de Technology Plus, en el Comercial Chiriguano, sostuvo que la demanda de equipos tiene un importante incremento, especialmente de las computadoras portátiles y que por ese motivo sus precios se encarecieron entre $us 50 y $us 100, aunque algunos lo mantienen.

Héctor Rojas, que también ofrece computadoras, escritorios y sillas en el centro comercial mencionado, indicó que la demanda aumentó los costos de las computadoras portátiles, teclados, micrófonos, cámaras, y tabletas.

Eliete Malpartida, jefe nacional de Marketing de Dismac, detalló que, por este nuevo inicio de clases, la empresa ofrece computadoras portátiles, impresoras, tabletas y audiófonos. Recordó que las personas también pueden adquirir en cuotas.

Andrés Rocha, que se dedica a la importación de computadoras portátiles e insumos para el armado de las PC, subrayó que a escala internacional la oferta de estos equipos es escasa y que, mientras siga la crisis sanitaria, sus precios tienden a subir.

El importador indicó que los insumos que más demanda tienen son las cámaras web, los discos duros, las memorias RAM; en menor medida los micrófonos y audífonos y que la mayoría de estos productos son de origen chino.

Rocha aconsejó que los padres de familia busquen equipos integrados, como los celulares, tabletas y computadoras personales donde ya cuentan con la cámara y el micrófono y que no opten por comprar equipos por separado.

María Belén Roca, gerente de Marketing de Tienda Amiga, indicó que por el inicio de clases están con algunos descuentos y dijo que el celular Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB RAM, 128GB, Dual SIM, es el más vendido.

“El celular tranquilamente puede responder a las necesidades de un alumno de primaria, por lo que es más económico que una computadora portátil. Todo eso va a depender de que los niños necesiten y sus padres estén en la capacidad de gastar”, hizo notar Roca.

Acceso a la tecnología

De acuerdo con el anuario del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2019, el acceso a la tecnología en los hogares sigue siendo bajo.

En lo que refiere a telefonía fija, de 21,60 por ciento que usaba en 2012 descendió a 10,14%, y en lo que se refiere a computadoras, en ese mismo periodo, pasó de 29,51% a 27,31%.

En el acceso a internet hubo un incremento, del 10,67% al 23% .

El Ministerio de Educación también pretende usar televisión en la educación a distancia. En este sentido, las estadísticas muestran que en 2012, el 81,76% de los hogares tenía acceso a la televisión, lo que subió al 83,88%, en 2019

En cuanto a la radio, que es otro medio que se usará en la educación a distancia, el acceso descendió del 60,64% al 39,73%, en este mismo periodo.

Mostrando los datos en el área urbana se puede identificar que el acceso a internet subió de 15,49% a 32,84%; la televisión descendió de 95,24% a 94,80%; y en radio decreció de 56,71% a 32,41%.

En el área rural el acceso a internet sigue siendo precario. De 0,70% subió a 1,43%; televisión, de 53,91% a 59,94% y en radio, de 68,76% a 55,76%. El uso de computadoras, subió débilmente de 6,57% a 7,35%.

No obstante, estas cifras pueden cambiar ampliamente con la digitalización de la educación por la pandemia del coronavirus.

Sistema trimestral

Las autoridades educativas ratificaron que el avance en la gestión 2021 será trimestralizado, y la primera etapa se destinará a la nivelación, para complementar los contenidos que debían impartirse en 2020, tanto en los colegios fiscales, de convenios y privados.

“Vamos a tener un calendario trimestralizado y el primer trimestre se destinará a la nivelación escolar debido a la abrupta clausura de la gestión escolar 2020, ya que no se abarcó el contenido correspondiente”, dijo el ministro de Educación.

Sobre el tema

Plataforma gratuita

La plataforma educativa del Ministerio de Educación será de acceso gratuito para los estudiantes que podrán ingresar mediante su código RUDE y los maestros que deben usar el número de su cédula de identidad.

Convenio

Los ministerios de Educación y Obras Públicas tienen un convenio firmado con Entel y con la Agencia Boliviana Espacial para que la telefónica facilite la conectividad hasta donde tenga instalada su red y donde no haya red, el acceso será a través de señal satelital para los programas de televisión.