Computadoras en Santa Cruz: qué comprar para no gastar dinero por de más

Con el inicio de las clases virtuales, empiezan las consultas de los padres de familia para conocer qué dispositivo es el más adecuado para que sus hijos puedan desarrollar su aprendizaje a distancia.

Para guiar a los padres de familia, Franklin Vega, ingeniero en Redes y Telecomunicaciones, brinda algunos consejos útiles a la hora hora de invertir dinero en la compra de una computadora (celular, tableta o notebooks) y no gastar de más.

1. Sistema android. Todo dispositivo que compre debe contar con este sistema para así aprovechar las principales aplicaciones de su equipo, como redes sociales, correo electrónico, videos y audios.

2. Conexión. Si está dentro de sus posibilidades, lo más adecuado es contar con un servicio de internet fijo y suscribirse a un plan básico que ofrecen las telefónicas. No es muy conveniente la compra de megas, pues para ello se deben desconectar las aplicaciones que no se usan y limitar las actualizaciones automáticas, así no se gastan muy rápido la cantidad de los datos.

3. Celulares. Para una conexión básica donde la cámara del equipo no tiene una calidad profesional, pero si permite una adecuada visión y permite la posibilidad de una adecuada conexión a Zoom, WhatsApp o YouTube, un equipo que cuesta entre los Bs 600 y 800, es una opción válida.

4. Tabletas. Este equipo de mayor tamaño permite tener una mejor visión de las diapositivas que en algún momento el docente compartirá con la clase. Sus teclados digitales ayudan a que sea compacta. Sus costos parten desde los Bs 800 en adelante.

5. Computadoras personales. En la actualidad lo equipos nuevo ya vienen con características predeterminadas que no permiten mucha elección. Una básica que responda a las necesidades de un estudiante de primaria, secundaria y universitario tiene un costo mínimo de $us 450.

Sus características son contar con un procesador de tercera generación, Core I5 6GB de RAM, un Tera de disco duro y un monitor de 14 pulgadas. Si busca un equipo de una generación más actual, el precio se eleva considerablemente.