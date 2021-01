El grupo del Manchester City anuncia acuerdo con Bolívar

La presentación del convenio fue anunciado el lunes, en una conferencia de prensa virtual que brindó el presidente del club celeste, Marcelo Claure

The largest Bolivian club, Club Bolivar, has joined the City Football Group family as its first Partner Club.

READ MORE ⬇️

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re

— Manchester City (@ManCity) January 12, 2021