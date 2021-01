El once de ensueños con Lionel Messi y Sergio Ramos que planea el PSG tras la llegada de Pochettino

Desde Inglaterra informaron cómo podría acabar el periodo de transferencias para el conjunto parisino, el cual podría llegar a ser uno de los equipos más temibles de Europa

Pochettino es el nuevo entrenador del PSG tras la salida de Thomas Tuchel

Éste lunes se abrió el período de transferencias en Europa y uno de los primeros fichajes claves que se llevó a cabo fue la incorporación de Mauricio Pochettino como nuevo entrenador del PSG, un movimiento que trajo muchas especulaciones con respecto al futuro del club parisino.

El poderoso de Francia continúa con la idea de ser el mejor del viejo continente, un título que lograría sólo en el caso de conquistar la Champions League y para eso, desde Inglaterra, informaron que planea conformar un 11 de ensueños.

Con Lionel Messi y Sergio Ramos caminando en la cuerda floja del Real Madrid y el Barcelona, el Paris Saint Germain podría ser el destino para ambos. Junto a ellos, la llegada del técnico argentino podría facilitar nuevos arribos.

El once de gala parisino que paró el periódico británico The Sun

“En el PSG me han dicho que van a hacer un equipazo conmigo y con Messi”. Ese habría sido el comentario que le hizo Sergio Ramos a Florentino Pérez (Presidente del Real Madrid) en una reunión para discutir la renovación o no de su contrato, según detalló el periodista español Josep Pedrerol en el programa El Chiringuito.

A ello, se le suma la situación en la que se encuentra el astro argentino, a quien, al igual que el defensor merengue, le restan cinco meses de contrato. Hasta el momento La Pulga sólo descartó fichar por los poderosos de Madrid.

Con los capitanes de los dos mejores equipos de España en la mira, el medio británico The Sun alineó el once que podría jugar bajo las órdenes de Mauricio Pochettino, quien podría contar también con dos refuerzos de su ex equipo el Tottenham.

En el caso de que se confirmara el traspaso, Lionel Messi podría conformar una de las delanteras más temibles del mundo

El arquero francés Hugo Lloris estaría también en la órbita del cuadro parisino. El futbolista de 34 años estuvo bajo las órdenes del rosarino y le resta un año de contrato con la entidad inglesa, es por ello que el club podría entrar en negociaciones para no dejar que se marche libre en 2022.

El otro apuntado es Dele Alli, uno de los preferidos de Pochettino durante su paso por Londres. Él ocuparía un lugar en el mediocampo con Marco Verratti e Idrissa Gana Gueye.

La delantera seguro sería una de las más temibles de Europa, en el caso de que Messi se uniera a su amigo Neymar y al francés Kilyan Mbappe.

Fuente: infobae.com