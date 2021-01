Encuesta: En La Paz y Cochabamba aceptan comicios pese al Covid-19 y en Santa Cruz piden postergación

La encuesta de preferencia electoral elaborada por la empresa Ciesmori para la red Unitel dio a conocer que los entrevistados en La Paz y Cochabamba están de acuerdo en mantener la fecha de las elecciones subnacionales. Sin embargo, en Santa Cruz, piden postergación.

La encuesta se aplicó entre el 9 y 20 de enero a personas que se encuentran habilitadas para participar en las elecciones del 7 de marzo de 2021 residentes en esos tres departamentos.

En el caso de los datos desagregados, el 36,1% de los entrevistados en La Paz prefiere acudir a las urnas en la fecha establecida hasta ahora, el 35,2% pide postergar las elecciones regionales, el 25,6% dijo que es muy pronto para responder y el 3,1% prefiere la opción “No sabe, no responde”.

En Cochabamba, el 35,6% pide rechaza modificaciones a la fecha; el 31,1% dice que la elección de autoridades debe posponerse; el 27,9% dijo que es pronto para decirlo y el 5,4% aseguró que no sabe y no responde.

A diferencia de lo que sucede en La Paz y Cochabamba, la mayoría de los encuestados, en este caso 46,5%, asegura que las elecciones subnacionales deben ser postergadas, el 24,2% pide que la fecha no sea modificada, el 24,7% asegura que es pronto para decirlo y el 4,6% no sabe, no responde.

Fuente: Agencia Boliviana de Información