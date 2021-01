¿Está el Barça en bancarrota?

Fuente: https://www.marca.com

El Barcelona vive una gravísima situación económica según se desprende de la memoria de la temporada anterior que este lunes trascendió a la opinión pública. Ya no es una conjetura del entorno azulgrana, es el propio club el que admite en dicho documento una deuda enorme que tendrá que gestionar el nuevo presidente. Una situación que genera un gran número de preguntas.

¿Está el Barcelona en bancarrota?

El Barcelona no está en quiebra. Es cierto que tiene una situación económica muy delicada, pero de ahí a que pueda desaparecer existe un abismo. El club azulgrana tiene un enorme patrimonio que respalda al club de cara al futuro. A nivel inmobiliario, por ejemplo, tiene muchos terrenos con un importante valor de mercado. Una prueba de ello es el Camp Nou y sus terrenos adyacentes o la Ciudad Deportiva. Además, los jugadores de la primera plantilla también tienen un gran valor. Poner a Griezmann, Coutinho, Dembélé o De Jong, por poner cuatro ejemplos, ya sería suficiente para sufragar la más de la mitad de la deuda que tiene el club a corto plazo.

¿Cómo se gestiona la actual situación del club?

Esta es la principal misión del nuevo presidente. Todos tienen claro que una de sus primeras tareas en la presidencia es sentarse con los bancos para renegociar esa deuda. Básicamente, ampliar los plazos para poder pagarla. Para llegar a este tipo de acuerdos con las entidades financieras será de suma importancia la solvencia y credibilidad del nuevo presidente. Habrá que pedir nuevos créditos que den ‘cash’ al club.

¿Puede convertirse el Barcelona en SAD?

El club tiene recursos para hacer frente a esta situación y evitar convertirse en sociedad anónima. Todos los candidatos tienen claro que quieren preservar la gobernanza del Barcelona y eso supone mantener el actual modelo y que los socios sigan siendo los dueños del club.

¿Podrá fichar el Barcelona el próximo verano?

Tiene poco margen de maniobra para realizar grandes operaciones. Los responsables deportivos del club y los secretarios técnicos de los candidatos tienen claro que las incorporaciones serán mayoritariamente de jugadores que acaben contrato el próximo mes de junio y lleguen a coste cero. Este es el caso de Eric García, que incluso podría venir ahora en enero, Wijnaldum o Depay.

¿Tiene que vender jugadores el próximo mercado?

Es absolutamente necesario. El Barcelona necesita ingresos y los jugadores que no sean imprescindibles y tengan mercado son susceptible de venta. Sin salidas no podrán llegar jugadores. Por una parte para poder asumir el traspaso y también para aligerar la elevada masa salarial.

¿Es normal que tenga tantas deudas con otros clubes?

En el mundo del fútbol es normal que los traspasos se paguen en diversos plazos durante varios años. Lo que no es normal es que queden pendientes tantos pagos y de muchos jugadores que hace tiempo dejaron ya el club.

¿Quién es el responsable y por qué se llegó a este punto?

Es evidente que el responsable es Josep Maria Bartomeu. La gestión económica del ex presidente ha sido nefasta y ha provocado la delicadísima situación económica que atraviesa el club. Bartomeu ha vivido en una constante huida hacia adelante, aplazando pagos para el futuro y ahora se le vienen encima al nuevo presidente. La pandemia ha sido el agravante de esta situación, no la responsable como quieren hacer ver algunos. Otros clubes están sufriendo problemas económicos por el covid, pero no viven una situación tan dramática.

¿Se podrá construir el nuevo estadio?

El Barcelona necesita un nuevo estadio que genere un mayor número de ingresos que el actual. El nuevo Camp Nou tendrá que hacerse, pero nadie sabe cuándo. El club primero debe sanear su situación actual y luego ver cómo financia dicho proyecto. La financiación actual es para salvar el balance económico de los últimos años.