Esta web te sugiere cada día uno de los «1001 discos que hay que escuchar antes de morir» para reproducirlo en Spotify

La música me encanta y considero que tengo gustos bastante amplios y abiertos, pero siempre tiendo a quedarme en las canciones de siempre y en los grupos de siempre. Todos los años me propongo escuchar muchos nuevos discos cada mes, pero acabo fallando miserablemente en el intento.

Con el nuevo año he conocido 1001albumsgenerator, una web que cada día laborable o de la semana nos sugiere aleatoriamente la escucha de un álbum de la lista del famoso libro ‘1001 discos que hay que escuchar antes de morir‘. Si bien no nos llevará a música realmente desconocida para las masas, sí que puede engrosar mucho la cultura musical de quien la use.





Una web que puede usarse en grupo

El funcionamiento de 1001albumsgenerator es muy simple, pero a la vez interesante. Al usar la web, se nos pedirá un nombre, que será el de nuestra lista de discos recomendados. Así, yo por ejemplo, he creado la lista de Genbeta, siendo la web donde cada día me recomendarán discos, y en la que los lectores podrán ver qué disco se propone.

La web nos da la portada del disco en cuestión, el artista o grupo, el año de lanzamiento del trabajo, y un enlace a Spotify y otro a Wikipedia para que conozcamos su historia. Hoy, por ejemplo, me ha propuesto ‘A Love Supreme‘ de John Coltrane. Aquí el enlace de Wikipedia.

En el momento en que queramos, podemos compartir en redes sociales la recomendación, así como escribir unas palabras sobre qué nos ha parecido el disco, que se guardarán en el historial de nuestra URL. Además, existe un apartado de estadísticas globales del servicio, que ahora mismo va por 273.338 votos, donde podemos ver que los álbumes más votados son los siguientes:

Como vemos, no hay sorpresas en la lista plagada de clásicos. Por otra parte, entre los peor votados, están estos:

Como decíamos, no se trata de un servicio de descubrimiento per se, y probablemente para ese fin haya mejores servicios y webs, pero si tienes la meta de escuchar música variada, está claro que puede ayudarnos mucho.