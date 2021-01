Fin de semana caluroso dará paso a un inicio de semana con sur

El reporte meteorológico que se emite cada viernes desde la Gobernación de Santa Cruz anticipa que el fin de semana será ventoso y con pocas probabilidades de lluvia. Las temperaturas podrán ascender hasta los 32° C como máximo antes de que el lunes ingrese un frente con vientos de sur que apacigüe la sensación de calor.

El responsable del Sistema de Información y Comunicación Agropecuaria, de la Gobernación cruceña, Julio César Claure, señala que los vientos alcanzarán velocidades de 70 km/h. De acuerdo al informe, la capital del departamento tendrá temperaturas que oscilen entre los 24° C y los 32° C con probabilidad de lluvias la noche del domingo cuando ingrese un frente con vientos del sur.

Desde el lunes, las temperaturas bajarán un poco, con mínimas de 22° C en la capital y de 15° C en la región de los Valles. Las temperaturas máximas persistirán rondando los 33 °C en la ciudad y 26° C en los Valles. Los cielos nublados se prolongarán durante buena parte de la semana con pequeñas lluvias ocasionales sin mayor relevancia.

Claure indicó que “los datos remitidos por la red de estaciones meteorológicas de la Gobernación, muestran que las lluvias acumuladas tuvieron el mayor registro de precipitación en Cuevo, una zona caracterizada por sufrir sequías, con 140 milímetros”. Otras referencias sobre las lluvias de los últimos días registran que Santiago de Chiquitos acumuló 48 mm, Postrervalle 42 mm, la capital cruceña con 23 mm, Saipina 17 mm, y con menor intensidad, en San José de Chiquitos 4 mm y en la zona norte, con alrededor de apenas 1 mm.

Alerta naranja con riesgo de granizada

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Senamhi, alerta de posibles granizadas en los departamentos de Tarija, Potosí, Chuquisaca y La Paz. El temporal puede arreciar a partir de la tarde del domingo prolongándose la madrugada del lunes.

La alerta naranja también previene sobre las fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas que se extenderán por Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pando. La proyección del Senamhi contempla hasta 90 mm de lluvias en estas regiones.