Fútbol boliviano: ¿Qué equipo se reforzó mejor hasta la fecha?

Ningún nombre rutilante. Sin embargo, algunos de trayectoria importante. Hay argentinos, ecuatorianos, colombianos, españoles, mexicanos, uruguayos y bolivianos, entre las caras nuevas en los equipos de la División Profesional del fútbol boliviano.

¿Cuál es el equipo que mejor se reforzó? El que más refuerzos incorporó es Palmaflor, que tiene trece jugadores nuevos. Le sigue Real Santa Cruz, con doce y Bolívar con once. Pero cantidad no es calidad.

Por disponer de una billetera gruesa, se considera que es Bolívar el que mejor se está armando, aunque dejó ir a dos figuras de peso como Juan Carlos Arce y Marcos Riquelme. Habilitó a los españoles Álex Granell y Álvaro Rey como al angoleño Anderson Cruz, que solo pudieron disputar torneos internacionales el año pasado; al argentino Leonardo Ramos y al uruguayo Luis Felipe Carvalho. El único que viene de primera división es Cruz, y el zaguero charrúa no juega hace un año.

En el campeón 2020, Always Ready, destacan Robert Hernández, (ex Caracas FC), Cristian Machado (ex Bolívar), Everton Sena (ex Cuiabá), Jorge Flores (ex Bolívar), Darwin Carrero (ex Patriotas Boyacá), Vander Vieira (ex Ajman), y John Jairo Mosquera.

The Strongest se reforzó con el brasileño Rafael Lima “Rafinha” (ex Sao Bento), el español Francisco Pastor (ex Real Potosí), Guillermo Viscarra (ex Bolívar), Daniel Mancilla (ex Nacional), y Matheo Zoch (ex Oriente).

En Cochabamba, Aurora anuncia al atacante Brian Sarmiento (ex All Boys), y al golero Germán Montoya (ex Vélez Sarsfield).

Palmaflor armó otro equipo sin figuras, e incorporó al español Jaime Santos (Ex SC East Bengal de India).

Wilstermann sumó jugadores del medio, pero sus incorporaciones más importantes son el argentino Patricio Rodríguez y el colombiano Humberto Osorio, que jugaron la Copa Libertadores y ahora están habilitados para el torneo nacional 2021.

A Nacional de Potosí regresó Harold Reina (ex The Strongest).

Real Potosí tiene al mexicano Carlos López Rubio (ex Cafetaleros de México), Robin Ramos (ex Atlético de Venezuela), y a Luis Copete (ex Always Ready) como caras nuevas.

Martín Prost (ex Gimnasia y Esgrima de Jujuy) es el más destacado en Independiente de Sucre.

Real Tomayapo trajo a un brasileño de importante trayectoria, Nilton Ferreira (ex Cruzeiro e Inter de Brasil).

Los equipos de Santa Cruz también se ha rearmado.

Blooming contrató al zaguero Pedro Franco (ex América de Cali) y al mediocampista argentino Gervasio Núñez (ex Belgrano), ambos con trayectoria en equipos destacados.

Guabirá tiene al ecuatoriano Kevin Mina (ex Olmedo), más Alan Mercado, entre sus pocas caras nuevas.

Oriente Petrolero renovó a todos sus extranjeros, incorporando al golero paraguayo Wilson Quiñónez (ex Sportivo San Lorenzo), al volante colombiano Elkin Blanco (ex Orense de Ecuador), además de Gualberto Mojica, entre los más destacados. También se anuncia la llegada del uruguayo Hugo Dorrego.

Real Santa Cruz contrató a doce jugadores, entre ellos el golero Carlos Franco (ex Belgrano) y el volante Juan Camilo Vela (ex Boyacá), que son los de mayor trayectoria.

Royal Pari trajo al goleador hondureño Román Rubilio (ex Motagua), a Jefferson Tavares (ex Palmaflor), Jair y Didí Torrico, Widen Saucedo, al argentino Joel Amoroso (ex Melgar de Perú), y a Carlos ‘Tonino’ Melgar (ex Wilstermann).

Bolívar, Royal Pari y Wilstermann destacan en cuanto a nombres, Always no se queda atrás. Pero ninguno con figuras sobresalientes.

Al final, la verdad, como siempre, estará en la cancha. Cuando empiece a rodar la pelota.