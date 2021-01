Guía de la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris

La ceremonia se llevará a cabo sin desfiles, con número reducido de invitados y bajo estrictas medidas de seguridad por las amenazas de violencia y el riesgo de la pandemia

Luis Pablo Beauregard

Una enorme bandera ocupará el sitio del público en la investidura de Biden como presidente de EE UU.ALEX BRANDON / AP





Fuente: El País

La Administración de Joe Biden y Kamala Harris en Estados Unidos comienza este miércoles 20 de enero a las 12.00 del día (hora de Washington). La toma de posesión del presidente y la primera vicepresidenta, que podrás seguir por EL PAÍS, se celebrará en Washington bajo las más estrictas medidas de seguridad, forzadas por la pandemia y las amenazas de grupos de extrema derecha tras el asalto al Capitolio del 6 de enero. También será el primer relevo desde 1869 donde el actual mandatario no esté presente para entregar el testigo a su sucesor. Más de 10.000 miembros de la Guardia Nacional han sido desplegados en la ciudad para la ceremonia. Se espera que para este miércoles la cifra de uniformados llegue a los 25.000, dos veces el número de reservas utilizadas en las ceremonias pasadas. Las autoridades capitalinas han pedido no viajar a la ciudad para la investidura y que lo mejor será seguir el evento por televisión. Aquí las claves para un día histórico:

¿Cómo será la ceremonia?

Biden llegará al Capitolio a las 11.00 (tiempo de Washington) para convertirse en el presidente 46 de Estados Unidos. Ha insistido en que la ceremonia se realice en el exterior, una tradición que comenzó en 1865 con Andrew Jackson de mandatario. El equipo del demócrata propuso que el juramento se trasladara al interior del Capitolio por los riesgos que conllevan la pandemia y las amenazas de grupos extremistas. El acto iniciará a las 11.15 en las escalinatas de la parte oeste del complejo que alberga al Congreso estadounidense como se hace desde la investidura de Ronald Reagan, en 1981. Se prevé que Donald Trump abandone Washington la mañana del miércoles con dirección al Estado de Florida. Debe volar antes del mediodía, pues después ya no puede utilizar el Air Force One.

Los eventos públicos han sido limitados. No se llevará a cabo el tradicional desfile por la Avenida Constitución. Tampoco el baile inaugural, pues el centro de convenciones que lo acoge está convertido en un hospital de campaña para atender la pandemia. El número de invitados que presenciarán el juramento ha sido reducido. Biden dará su primer discurso después de haber jurado el cargo desde el escenario montado en las escalinatas centrado en la reunificación del país. No habrá público en la explanada del National Mall, cerrado a los peatones. Los organizadores han ocupado ese espacio, donde tradicionalmente se realizan masivas concentraciones, con casi 200.000 banderas de los Estados en representación de quienes no podrán acudir.

¿Quiénes estarán presentes?

Además de los miembros de la Cámara de Representantes, el Senado y el Gabinete, solo un puñado de invitados podrá presenciar el acto en persona. Los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton acudirán acompañados de Michelle Obama, Laura Bush y la excandidata presidencial Hillary Clinton. El exmandatario Jimmy Carter, de 96 años, no viajará a Washington por primera vez desde que dejó la Casa Blanca, en 1981. El vicepresidente saliente Mike Pence sí acudirá a las escalinatas del Capitolio.

Biden jurará al mediodía con una biblia que ha estado en su familia desde finales del siglo XIX. Leo O’Donovan, un sacerdote jesuita que fue presidente de la Universidad de Georgetown estará a cargo de la oración inaugural, minutos después de las 11.15. O’Donovan y Biden son viejos conocidos. El padre llevó a cabo las exequias de Beau Biden, el hijo del exvicepresidente fallecido en 2015. Los honores a la bandera corresponderán a Andrea Hall, una jefa de bomberos de South Fulton, Georgia.

La popular cantante Lady Gaga será la encargada de cantar el himno nacional. La artista se dijo honrada de participar en este acontecimiento histórico. A este momento seguirá una lectura de poesía de Amanda Gorman, una joven autora afroamericana de 22 años cuya obra se enfoca en el feminismo y los temas de raza. Ha adelantado a los medios locales que su poema estará dirigido a abrir “un nuevo capítulo de dignidad, integridad, esperanza y unidad en Estados Unidos”.

La actuación musical de la ceremonia de investidura estará a cargo de Jennifer Lopez. Este lunes se confirmó también que el astro del country Garth Brooks se suma también a los fastos de la nueva Administración. “No es una declaración política. Es una declaración de unidad”, dijo en una conferencia de prensa el músico, quien evitó cantar hace cuatro años para Donald Trump, pero sí lo hizo en 2009 para el inicio de la era Obama.

A las 14.30, Biden y Harris, acompañados de la comitiva de los expresidentes, se trasladarán al cementerio de Arlington a depositar una guirnalda en la tumba del soldado desconocido, un gesto en favor de los veteranos caídos. Entre las 15.15 y 15.30 Joe y Jill Biden serán escoltados por primera vez a la Casa Blanca como presidente y primera dama, respectivamente.

El especial de televisión

Por primera vez desde 1949 no habrá baile inaugural. Como prácticamente todos los eventos públicos del mundo en la época de la pandemia, este se ha convertido a la virtualidad. El actor Tom Hanks será el presentador de un programa a las 20.30 (hora del este de Estados Unidos, seis horas más en la España peninsular) plagado de estrellas y que tendrá números musicales de Justin Timberlake, el ídolo de Jersey Jon Bon Jovi, Demi Lovato y Ant Clemons.

En el especial de 90 minutos también estarán presentes Bruce Springsteen, los Foo Fighters y John Legend. El equipo de transición de Biden asegura que la ceremonia será transmitida por las grandes cadenas de televisión en Estados Unidos y por las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter y Twitch.