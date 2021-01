Independiente: Montaño alista rendición de cuentas «al pueblo de Sucre»

Fuente: paginasiete.bo

Correo del Sur / Sucre

Tras la solicitud de rendición de cuentas en Independiente por parte de tres expresidentes, la actual titular de la institución que consiguió el ascenso en 2020, Jenny Montaño, salió al frente y expresó su molestia. Adelantó que esa acción se hará en su momento y ante toda la hinchada.

A través de una carta firmada por los paspresidentes Fernando Zambrana, Javier Heredia y Omar Calatayud, se dio un plazo de 24 horas para que la dirigencia albirroja rinda cuentas.

Ante esta situación, Montaño dijo que eso no le quita el sueño y que están concentrados en el armado del equipo para este 2021.

“Estamos preparando la rendición de cuentas, pero no se la vamos hacer a personas que no merecen, se la haremos conocer al pueblo de Sucre, a la hinchada de Independiente”, dijo

Lamentó que los exdirigentes “resten en vez de sumar” al proyecto para encarar la división profesional. Hasta el momento, el ‘Inde’ sumó siete caras nuevas y renovó contratos con cuatro futbolistas.