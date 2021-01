La particular historia del refuerzo de Real Potosí, un excanterano del Madrid y del Borussia Dortmund

Las lesiones se convirtieron en un rival común al que tenía que enfrentarse Agoney González, un español de 25 años que llegará para reforzar la delantera de Real Potosí. Se formó en la cantera del Real Madrid y del Borussia Dortmund de Alemania. Firmará por una temporada, pero su deseo es seguir su carrera en Bolivia hasta sentirse listo para retornar a Las Palmas, su equipo.

Agoney dio sus primeros pasos en el fútbol en Las Palmas, después dio el gran salto al Real Madrid. Ahí se estuvo formando con Enzo Zidane, Mario Hermoso y Cristian Cedré, en el Real Madrid C. En la temporada 2014-2015 estuvo a punto de debutar en la Copa del Rey. “Lo pasé mal el último año en Madrid con lesiones, había entrenado con el primer equipo y me habían comentado que podía debutar en la Copa del Rey, pero esa semana me rompí el bíceps femoral”, recordó en una entrevista con Marca.

Al siguiente año, los ‘negriamarillos’ de Alemania pusieron sus ojos en él y se fue -sin pensarlo-aprovechando de que el fútbol le estaba dando una revancha. Era su oportunidad de surgir y seguir recibiendo enseñanzas, esta vez de Thomas Tuchel, pero sucedió algo inesperado. “Me rompí los ligamentos del tobillo dos veces, en una jugada en un partido, estuve cuatro meses recuperándome y en el primer entrenamiento con el grupo volví a recaer, estuve otros cuatro meses y me perdí la temporada entera”, agregó en su relato.

Agoney pensó en dejar el balompié y no era para menos. Su idea era subirse a un barco y navegar por cuatro meses. “He estado siempre cerca del mar, me gusta el mar, fue lo primero que pensé (…)”, agregó atacante izquierdo.

Su esperanza

En 2019, lo llamaron de Fuerteventura (ascendió a la tercera división), después del Tenisca, de la misma categoría. Durante la temporada 2019-2020 anotó 15 goles y participó en 12 asistencias. En el segundo semestre del 2020, marcó 3 tantos y ayudó a sus compañeros a capitalizar las jugadas 5 veces.

En los últimos días del pasado año, el nuevo DT del lila, Álex Pallarés, se acordó del paso de Agoney por el club merengue y lo invitó a ser parte del nuevo proyecto. “Se pusieron en contacto, me hablaron del proyecto y me llenaron de ilusión, porque es la posibilidad de volver al fútbol profesional”, remarcó a Tinta Amarilla, un medio de la Gran Canaria.

Agoney tendrá que adaptarse a los 4.200 msnm, de la Villa Imperial.

Nuevo DT lila

Pallarés es el nuevo entrenador del conjunto lila, su primera experiencia en Sudamérica fue en 2016 con el Atlético de Venezuela, lo clasificó a la Copa Sudamericana. “Estamos emocionados con llegar lo antes posible a Bolivia y a la ciudad de Potosí”, expresó Pallarés.