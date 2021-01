Madrid amaneció aún con nieve que comienza a helarse, sin autobuses, trenes ni aviones

El Gobierno español enviará convoyes con la vacuna COVID-19, así como suministros de alimentos a las zonas que quedaron aisladas por la tormenta Filomena. La mayor nevada en décadas en el centro del país causó al menos tres muertes

Tras la histórica nevada de este sábado, la región de Madrid despertó este domingo aún cubierta por un tupido manto blanco que comienza a helarse, que impide la circulación tanto de coches y autobuses como de trenes en superficie y tampoco permite los vuelos en el aeropuerto de Barajas.

El temporal Filomena ha supuesto la muerte de dos personas cuyo vehículo fue arrastrado por una riada en Málaga (sur de España) y se investiga la causa del fallecimiento de otro hombre hallado en la nieve en Zarzalejo (Madrid).

En el área de la capital, los equipos de rescate atendieron a 1.500 personas atrapadas en sus vehículos, mientras la policía interrumpía una gran pelea de bolas de nieve en la capital, con las autoridades pidiendo a sus ciudadanos que permanecieran en sus casas por el riesgo a sufrir un accidente o a propagar el coronavirus.

Los expertos seguían advirtieron de condiciones extremas en los próximos días, con temperaturas que se espera que caigan hasta 10 grados bajo cero la próxima semana y la previsión de que la nieve se convierta en hielo y muchos árboles dañados caigan a la vía pública.

“Nuestro objetivo es aprovechar cada minuto antes del lunes, cuando se produzca la caída de la temperatura” para quitar la nieve en las principales vías antes de que se transforme en hielo, anunció el sábado por la noche, José Luis Martínez-Almeida, en la televisión La Sexta. “Hasta el próximo fin de semana será muy difícil desplazarse” en la capital, donde la nieve cesó de caer el sábado por la tarde, advirtió el alcalde.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) informó este sábado que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas mantendrá suspendidas las operaciones al menos hasta esta tarde “cuando podrían retomarse de forma gradual” según evolucione la situación meteorológica. El ejército intervino para quitar la nieve de las pistas de la terminal.

El Metro de Madrid funciona con normalidad excepto una en la línea, mientras que Cercanías ha informado a primera hora de que el servicio permanecerá interrumpido hasta el mediodía y por el momento no funcionan tampoco los autobuses urbanos e interurbanos.

Ya no quedan conductores atrapados por el temporal en las carreteras de la región pero medio millar de personas han tenido que pasar la noche en distintas dependencias municipales, atendidas por los servicios de emergencias regionales ya que no tenían posibilidad de regresar a sus casas tras ser rescatados de sus vehículos. El sábado, una mujer de 36 años dio a luz en una ambulancia en Madrid después de que el personal sanitario no pudiera llevarla al hospital.

El Gobierno está trabajando para que los camiones embolsados en las carreteras de diferentes puntos de España formen convoyes para trasladar alimentos, medicinas y vacunas a las poblaciones.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que en caso de tener que salir es “imprescindible dejar libre el carril izquierdo” en las carreteras para permitir la circulación de los servicios de emergencia y limpieza viaria. “Desde el Ministerio hemos dispuesto más de 1.300 máquinas quitanieves y hemos esparcido 221.000 toneladas de fundentes, equivalentes al 30% de todo el año anterior”, ha informado el ministro de Transportes.

Ábalos ha incidido en que no hay “ningún problema de abastecimiento” y que “inmediatamente” pretenden activar el desembolsamiento de parte de los camiones para garantizar que los servicios esenciales y el abastecimiento de servicios esenciales “no sufra ningún daño”.

Las autoridades han pedido a los madrileños que eviten todos los desplazamientos que no sean absolutamente imprescindibles mientras los efectivos de la Comunidad, de los Ayuntamientos y de la Unidad Militar de Emergencia (UME) se afanan en limpiar la nieve caída para evitar que se hiele y poder retomar la actividad cotidiana cuanto antes.

La prioridad es garantizar el acceso a los hospitales e ir abriendo carriles para circular por las principales vías de la región o por las calles de los municipios.

Precisamente para ayudar a los ciudadanos a llegar a los centros sanitarios el Ejército del Tierra participa con sus ambulancias en el traslado de enfermos a diversos hospitales de la Comunidad de Madrid con ocho transportes sanitarios de soporte vital básico y soporte vital avanzado, que colaboran con los servicios de emergencias y sanitarios de la Comunidad de Madrid.

En estos últimos dos días se ha esparcido en la región para hacer frente al temporal Filomena el 30 % de la sal y la salmuera de la que se esparce “en un año normal” por todo el país.

(Con información de Reuters, EFE y Europa Press)

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El Gobierno español pidió a la gente que no salga de sus casas por el fuerte temporal de nieve que colapsó Madrid y otras ciudades del país

Las fotos más impresionantes del temporal Filomena

Fuente: infobae.com