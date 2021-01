«No fui santo, pero nunca me vieron»: Vicente Fernández respondió al escándalo de tocamientos indebidos a seguidoras

El llamado “charro de Huentitán” se dijo dolido por la información que recientemente se hizo viral

Las redes sociales no le perdonaron a Vicente Fernández sus declaraciones (Foto: Cuartoscuro)

Tras colocarse en medio de la polémica por la circulación de un video donde aparece tocando de manera inapropiada a una joven seguidora, Vicente Fernández ya dio la cara y habló sobre el escándalo.

Fue durante una entrevista que le brindó a la periodista Mara Patricia Castañeda donde el veterano intérprete de rancheras contó que la grabación “lo lastimó”, y que le parece extraño que la divulgación del video ocurra tres años después de su grabación.

Yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Nunca hice yo ‘así’, si algo tengo es respetar al público. Quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un… reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma…no sé. No recuerdo, eran muchísimas gentes (con las que me tomaba fotos), yo le ofrezco una disculpa de todo corazón, si lo hubiera querido hacer así no lo hago ahí…la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó.

“Me extraña mucho, me lastima, nunca di lugar a chismes, no fui santo, pero nunca me vieron”, expresó a quien fuera la esposa de su hijo Vicente Fernández Junior, y aclaró que lo ocurrido se trató de un malentendido, pues jamás tuvo la intención de tocar el busto de la fan que le solicitó una fotografía.

Foto: @Miranda Hdez / TikTok

“Lo que pasó fue un accidente”, expresó en la entrevista realizada en su rancho de Jalisco, y aseguró que su esposa cuestionó el hecho de que la grabación saliera a la luz hasta ahora:

“Cuca vio la nota y se quedó callada y preguntó por qué se esperó tres años. Nunca había hecho una cosa escandalosa, le pido una disculpa a todos”, dijo el cantante, quien también cuestionó el papel de los medios que lo han “linchado”.

“Por qué los medios… podría reclamarles ahorita, yo no abuso de las cámaras, el día que vea a la persona que me ofendió, ese día… pero solos. Hay que amarrarse el hocico. Hay medios que son muy sagaces”, expresó.

(Foto: Cuartoscuro)

“Una cosa es estarme retratando ahí, y no me doy cuenta, y la que sigue y los que siguen, de todos modos, me vuelvo a disculpar contigo hija, y cuando quieras ésta es tu casa”, dijo refiriéndose a la joven con quien se retrató.

“Ahorita estoy dando la cara y no creas que es fácil. Esas muchachitas o señoras, ni sé cómo eran, no me acuerdo”, expresó.

Fuente: infobae.com