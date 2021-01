Pacientes que vencieron el Covid-19 son despedidos con globos y aplausos en el centro de salud El Tatú

Agradecidos con Dios y con el personal médico, así se despidieron siete pacientes que lograron vencer el Covid-19 en el Centro Integral de Salud El Tatú, ubicado en el Distrito Municipal 7, de la capital cruceña. De acuerdo con las autoridades, suman 30 personas recuperadas del coronavirus en este nosocomio.

“Llegué mal, no podía respirar e inmediatamente me internaron. Estuve con oxígeno y con suero durante tres días y ahora, después de 20 días de estar hospitalizado, me voy feliz a casa. La atención de todo el personal es excelente”, afirmó Nataniel Castedo, tras recibir el alta médica.

Por su parte, Balfre Becerra, vecino de la zona, comparó a El Tatú con un hotel cinco estrellas, por la atención recibida. “Llegué hace 13 días desesperado, mi respiración era entrecortada y no podía hablar. En este lugar han aprendido a tratar el Covid-19 y a los pacientes. Si fuera un hotel yo le daba cinco estrellas, por el buen trato que ofrece”, señaló Becerra que salió al reencuentro con sus seres queridos.

Denis Mieres, director de este centro municipal, indicó que es gratificante observar cómo los pacientes se van agradecidos con el personal que los atiende. “Este día dimos de alta a siete personas, en total van 30 pacientes recuperados”, afirmó el galeno.

El Tatú abrió sus puertas al público el 1 de junio de 2020, como una unidad desconcentrada para atender a los vecinos de la zona este de la capital cruceña. Cuenta con 60 camas para reforzar el sistema de salud de primer y segundo nivel.

Segunda ola no da tregua en Santa Cruz

El coronavirus sigue causando luto y dolor a las familias cruceñas. El reporte del lunes 25 de enero del Servicio Departamental de Salud (Sedes) sobre el comportamiento de la pandemia señala que, en un solo día, 870 personas se contagiaron y 15 perdieron la vida a causa del Covid-19.

En total, desde que comenzó la pandemia, el departamento de Santa Cruz suma 69.927 enfermos confirmados, 4.723 decesos, 53.848 recuperados y 11.356 casos activos; es la región más afectada por el Covid-19.