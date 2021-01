Sanders usa su imagen viral con manoplas para ayudar a mayores sin recursos

El veterano senador por Vermont y excandidato presidencial demócrata, Bernie Sanders, consideró «divertido» este domingo (24.01.2021) que su imagen con enormes manoplas durante la investidura de Joe Biden como presidente se hiciera viral, e indicó que ahora la están estampando en prendas que venden para ayudar personas mayores de bajos recursos.

«Lo que estamos haciendo aquí en Vermont es vender sudaderas y camisetas en todo el país y todo el dinero que se va a recaudar, que espero sea un par de millones de dólares, se destinará a programas como ‘Meals on Wheels’ que alimentan a personas mayores de bajos ingresos», declaró Sanders al programa «State of the Union», de CNN.

«Así que, en realidad, resulta ser algo bueno y no sólo divertido», agregó.

Una foto de Sanders de 79 años sentado en una silla, como invitado frente al Capitolio, y acurrucado por el frío ha dado la vuelta en las redes sociales por sus grandes manoplas de lana.

Una reportera del medio Buzzfeed explicó en un hilo de tuits que publicó el miércoles que esas prendas que han desatado el furor de los internautas fueron un regalo hace dos años de la profesora Jen Ellis, de Essex Junction (Vermont), al senador, que las ha llevado en algunas ocasiones en el pasado.

Según esta periodista, las manoplas, de tonos marrones y ocres, están hechas con lana reciclada.

Los memes con la imagen de Sanders se multiplicaron en las redes, donde personalidades aprovecharon para colar al senador entre sus fotografías más conocidas, mientras los internautas hicieron de las suyas al incluirlo en escenas famosas de películas o hacerlo aparecer los lugares y momentos menos esperados.

