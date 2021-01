«Sólo quiero encontrar 11.780 votos»: en una llamada, Trump presionó al secretario de Estado de Georgia para que recalculara los votos a su favor

El presidente norteamericano, que niega la victoria de Joe Biden, habló con Brad Raffensperger y le exigió que “reexamine” los resultados electorales en su estado

El presidente Trump instó a su colega republicano Brad Raffensperger, secretario de estado de Georgia, a “encontrar” suficientes votos para anular su derrota en una extraordinaria llamada telefónica de una hora el sábado que, según los expertos electorales, planteó cuestiones legales.

The Washington Post obtuvo una grabación de la conversación en la que Trump alternaba reprimendas a Raffensperger, trataba de adularlo, le rogaba que actuara y lo amenazaba con vagas consecuencias penales si el secretario de Estado se negaba a seguir sus falsas afirmaciones, advirtiendo en un momento dado que Raffensperger estaba corriendo “un gran riesgo”.

A lo largo de la llamada, Raffensperger y el asesor general de su oficina rechazaron las afirmaciones de Trump, explicando que el presidente se basa en teorías de conspiración desacreditadas y que la victoria del presidente electo Joe Biden en Georgia, con 11.779 votos, fue justa y precisa.

Trump rechazó sus argumentos.

“El pueblo de Georgia está enfadado, la gente del país está enfadada”, dijo. “Y no hay nada malo en decir, ya sabes, que has recalculado”.

Raffensperger respondió: “Bueno, Presidente, el tema que tiene es que los datos que tiene son erróneos.”

En otro momento, Trump dijo: “Así que mira. Todo lo que quiero hacer es esto. Sólo quiero encontrar 11.780 votos, que es uno más de los que tenemos. Porque ganamos el estado”.

La conversación dispersa, y a veces incoherente, ofreció una visión notable de lo consumido y desesperado que sigue estando el presidente por su derrota, no queriendo o no pudiendo dejar el asunto y creyendo todavía que puede revertir los resultados en suficientes estados de batalla para permanecer en el cargo.

“No hay manera de que haya perdido Georgia”, dijo Trump, una frase que repitió una y otra vez en la llamada. “No hay manera. Ganamos por cientos de miles de votos”.

Varios de sus colaboradores estaban escuchando mientras hablaba, incluyendo el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows y la conservadora Cleta Mitchell, una prominente abogada republicana cuya participación en los esfuerzos de Trump no se había conocido anteriormente.

En una declaración, Mitchell dijo que la oficina de Raffensperger “ha hecho muchas declaraciones en los últimos dos meses que simplemente no son correctas y todos los involucrados en los esfuerzos en nombre del desafío electoral del Presidente han dicho lo mismo: muéstrennos sus registros en los que se basan para hacer estas declaraciones de que nuestros números están equivocados”.

La Casa Blanca, la campaña de Trump y Meadows no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La oficina de Raffensperger se negó a hacer comentarios.

Brad Raffensperger, secretario de estado de Georgia (Reuters)

El domingo, Trump tuiteó que había hablado con Raffensperger, diciendo que el secretario de Estado “no estaba dispuesto, o no podía, responder a preguntas como la estafa de las ‘boletas bajo la mesa’, la destrucción de boletas, los ‘votantes’ de fuera del estado, los votantes muertos, y más”. ¡No tiene ni idea!”

Raffensperger respondió con su propio tuit: “Respetuosamente, Presidente Trump: lo que está diciendo no es verdad”.

La presión que Trump ejerció sobre Raffensperger es el último ejemplo de su intento de subvertir el resultado de las elecciones del 3 de noviembre a través de su influencia directa sobre los funcionarios republicanos del estado. Anteriormente invitó a los líderes republicanos de Michigan a la Casa Blanca, presionó al Gobernador de Georgia Brian Kemp (R) epara tratar de reemplazar a los electores de ese estado y pidió al presidente de la Cámara de Representantes de Pennsylvania que ayudara a revertir su derrota en ese estado.

Su llamado a Raffensperger se produjo cuando decenas de republicanos se comprometieron a impugnar el voto del colegio electoral por Biden cuando el Congreso se reúna para una sesión conjunta el miércoles. Los republicanos no tienen los votos para frustrar con éxito la victoria de Biden, pero Trump ha instado a sus partidarios a viajar a Washington para protestar por el resultado, y los funcionarios estatales y federales ya se están preparando para los enfrentamientos fuera del Capitolio.

Durante su conversación, Trump emitió una vaga amenaza tanto a Raffensperger como a Ryan Germany, el asesor general del secretario de Estado, sugiriendo que si no descubrían que miles de papeletas en el condado de Fulton han sido destruidas ilegalmente para bloquear a los investigadores -una acusación de la que no hay pruebas- podrían estar sujetos a responsabilidad penal. “Eso es un delito”, dijo. “Y no puedes dejar que eso suceda. Es un gran riesgo para ti y para Ryan, tu abogado”.

Trump también le dijo a Raffensperger que si no actuaba antes del martes, pondría en peligro el futuro político de David Perdue y Kelly Loeffler, los dos senadores republicanos de Georgia cuyo destino en la segunda vuelta de las elecciones de ese día determinará el control del Senado de los Estados Unidos.

Trump dijo que planea hablar del fraude el lunes, cuando está previsto que lidere un mitin en vísperas de las elecciones en Dalton, Georgia, un mensaje que podría confundir aún más los esfuerzos de los republicanos para atraer a sus votantes.

“Se acercan las elecciones y por lo que le han hecho al presidente, el pueblo de Georgia sabe que esto fue una estafa”, dijo Trump. Por lo que le hicieron al presidente, mucha gente no saldrá a votar y muchos republicanos votarán en contra, porque odian lo que le hicieron al presidente”. ¿De acuerdo? Lo odian. Y van a votar. Y tú serías respetado, realmente respetado, si esto se pudiera arreglar antes de las elecciones.”

La conversación de Trump con Raffensperger lo puso en un territorio legalmente cuestionable, dijeron los expertos legales. Al exhortar a la secretaria de Estado a “encontrar” votos y a desplegar investigadores que “quieran encontrar respuestas”, Trump parece estar animándolo a manipular el resultado de las elecciones en Georgia.

Pero los expertos dijeron que la transgresión más clara de Trump es moral. Edward B. Foley, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio, dijo que las cuestiones legales son turbias y que estarían sujetas a la discreción del fiscal. Pero también enfatizó que el llamado era “inapropiado y despreciable” y que debería provocar indignación moral.

“Ya estaba haciendo saltar el medidor de emergencia”, dijo Foley. “Así que estábamos en el 12 en una escala del 1 al 10, y ahora estamos en el 15.”

A lo largo de la llamada, Trump detalló una lista exhaustiva de desinformación y teorías de conspiración para apoyar su posición. Afirmó sin pruebas que había ganado Georgia por al menos medio millón de votos. Presentó un aluvión de afirmaciones que han sido investigadas y refutadas: que miles de muertos votaron; que un trabajador electoral de Atlanta escaneó 18.000 boletas falsificadas tres veces cada una y que el “100 por ciento” era para Biden; que miles de votantes que vivían fuera del estado regresaron a Georgia ilegalmente sólo para votar en la elección.

“Así que dime, Brad, ¿qué vamos a hacer? Ganamos las elecciones, y no es justo que nos lo quiten así”, dijo Trump. “Y va a ser muy costoso en muchos sentidos. Y creo que tienes que decir que vas a reexaminarlo, y puedes reexaminarlo, pero reexaminarlo con gente que quiera encontrar respuestas, no con gente que no quiera encontrar respuestas”.

Trump quién más habló durante la llamada. Estaba enfadado e impaciente, llamando a Raffensperger “niño” y “deshonesto o incompetente” por no creer que había un fraude electoral generalizado en Atlanta – y dos veces llamándose a sí mismo “imbécil” por apoyar a Kemp, a quien Trump desprecia especialmente por no aceptar sus afirmaciones de fraude. “No puedo imaginar que vuelva a ser elegido, te lo digo ahora mismo”, dijo.

También apuntó a la oponente de Kemp en 2018, la demócrata Stacey Abrams, tratando de avergonzar a Raffensperger con la idea de que su negativa a aceptar el fraude la ha ayudado a ella y a los demócratas en general. “Stacey Abrams se está riendo de ti”, dijo. “Ella va por ahí diciendo, ‘Estos tipos son más tontos que una roca’. Lo que le ha hecho a este partido es increíble, te lo aseguro”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El secretario de Estado intentó repetidamente retroceder, diciendo en un momento dado, “Presidente, el problema que tiene con las redes sociales, ellos – la gente puede decir cualquier cosa.”

“Oh, esto no es las redes”, respondió Trump. “Esto son los medios de comunicación de Trump. No son las redes sociales. Realmente no lo son. No son las redes sociales. No me importan las redes sociales. No podrían importarme menos”.

En otro punto, Trump afirmó que los votos fueron escaneados tres veces: “Brad, ¿por qué pusieron los votos tres veces? Ya sabes, los pusieron tres veces”.

Raffensperger respondió: “Presidente, no lo hicieron. Hicimos una auditoría de eso y demostramos de manera concluyente que no fueron escaneados tres veces”.

Por momentos, Trump parecía confundido como que divagaba. En un momento dado, se refirió a Kemp como “George”. Lanzaba varias cifras diferentes para el margen de victoria de Biden en Georgia y se refería a la segunda vuelta del Senado, que es el martes, como si fuera “mañana” y “lunes”.

Su desesperación fue quizás más pronunciada durante un intercambio con Germany, el abogado general de Raffensperger, al que le rogó abiertamente por su validación.

Trump: “¿Cree que es posible que hayan triturado las papeletas en el condado de Fulton? Porque ese es el rumor. Y también que Dominion sacó máquinas. Ese Dominion se mueve muy rápido para deshacerse de sus… máquinas. ¿Sabe algo al respecto? Porque eso es ilegal”.

Germany respondió: “No, Dominion no ha sacado ninguna máquina del condado de Fulton”.

Trump: “¿Pero han movido las partes de las máquinas y las han reemplazado por otras?”

Germany: “No”.

Trump: “¿Estás seguro? ¿Ryan?”

Germany: “Estoy seguro”. Estoy seguro, Presidente”.

En la llamada quedó claro que Trump se ha rodeado de gente que ha alimentado su falsa percepción de que las elecciones fueron robadas. Cuando afirmó que más de 5.000 votos fueron emitidos en Georgia en nombre de personas muertas, Raffensperger respondió con fuerza: “El número real fue dos. Dos. Dos personas muertas que votaron”.

Pero más tarde, Meadows dijo: “Puedo prometerle que hay más que eso”.

Otro abogado de Trump en la llamada, Kurt Hilbert, acusó a la oficina de Raffensperger de negarse a entregar datos para evaluar la evidencia de fraude, y también afirmó tener conocimiento de al menos 24.000 votos emitidos ilegalmente que cambiarían el resultado a Trump. “Es lógico que si la información no llega, hay algo que ocultar”, dijo Hilbert. “Ese es el problema que tenemos”.

Contactado por teléfono el domingo, Hilbert se negó a hacer comentarios.

Al final, Trump pidió a Germany que se sentara con uno de sus abogados para repasar las acusaciones. Germany aceptó.

Sin embargo, Trump también reconoció que no había logrado persuadir a Raffensperger o a Germany de nada, diciendo hacia el final: “Sé que esta llamada telefónica no va a ninguna parte”.

Pero continuó exponiendo sus argumentos de manera repetitiva, hasta que finalmente, después de aproximadamente una hora, Raffensperger puso fin a la conversación: “Gracias, Presidente Trump, por su tiempo.”

