Sorpresa en el Real Madrid: aseguran que Sergio Ramos está a un paso de un gigante de la Premier League

El defensor español termina su contrato a final de temporada y aún no ha acordado su renovación con el elenco blanco

Sergio Ramos lleva 22 títulos con el Real Madrid (Reuters)

Mientras en el Barcelona el foco de atención está puesto en el futuro de Lionel Messi, en la vereda de enfrente el Real Madrid atraviesa una situación similar con Sergio Ramos. El máximo referente del plantel actual culmina su vínculo a final de temporada, aún no lo ha renovado y tiene ofertas concretas para marcharse a otras ligas, aunque sigue negociando con la dirigencia del cuadro español.

Por estas horas, el diario británico The Mirror ha alarmado a los aficionados del elenco blanco con una información inesperada sobre el desenlace de esta novela. Es que mientras los principales portales señalaban que el París Saint-Germain (PSG) era la principal opción para el zaguero de 34 años, el sitio inglés aseveró que la Premier League será su nueva casa.

“El internacional español no está convencido de mudarse a París y ya ha rechazado ofertas de Asia porque su familia no está interesada en el destino”, señala el sitio que informa que el Manchester United ya ha iniciado conversaciones con el jugador para llevarlo a Old Trafford. Es así que el futbolista espera ganar más de USD 250 mil semana y si esto es así, estampará su firma en el contrato para mudarse a Inglaterra.

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, podría estar jugando sus últimos partidos con la camiseta del conjunto español (EFE)

En la publicación se explica también que el Manchester City y el Liverpool descartaron el interés por él y que el Everton de Carlo Ancelotti no está dispuesto a hacer semejante esfuerzo económico. Es por eso que los Diablos Rojos, líderes del certamen británico, se colocan como los favoritos para reclutarlo y obtendrían así un refuerzo clave en la defensa.

La dirigencia del Real Madrid le habría ofrecido a Ramos un año de contrato y mantener su salario, pero el futbolista exigió un vínculo mayor y un aumento. Según trascendió, hubo una nueva oferta en la que el club accedía a renovarle por 2 años con una rebaja salarial del 10%, propuesta rechazada por el jugador.

Es por eso que los poderosos de Europa comenzaron a plantearse su incorporación, ya que, a pesar de sus 34 años, Ramos continúa siendo una pieza fundamental en el conjunto merengue. Entre los candidatos, el otro que se coloca en la cima es nada menos que el PSG y que, según revelaron desde España, ya le habría presentado una primera oferta: un contrato por tres años de 15 millones de euros por cada uno.

Sólo el tiempo sabrá qué será del futuro de Sergio Ramos, ídolo del Real Madrid, club con el que ganó 22 trofeos, incluidas cuatro Champions League. Con la camiseta blanca no sólo se ganó el amor de los aficionados madridistas, sino además el reconocimiento del mundo entero como el mejor zaguero de su generación, tanto es así que a finales de 2020 fue elegido por la prestigiosa revista France Football en su Dream Team histórico como uno de los diez mejores centrales de la historia.

