Tras la polémica por su comportamiento, Armie Hammer abandonó el proyecto de «El Padrino»

Este es el segundo proyecto que el actor ha dejado desde la publicación de unos perturbadores mensajes

Tras la polémica que los problemáticos mensajes de Armie Hammer han causado, sus ofertas de trabajo han disminuido.

De acuerdo con un reporte de la revista Variety, el actor se vio obligado a salir del proyecto de Paramount Plus, “The Offer”, la serie trata acerca de la realización del icónico filme de Francis Ford Coppola, “El Padrino”.

La serie constará de 10 episodios y se centrará en Al Ruddy, el productor de la cinta de 1972 y a quien Hammer hubiera interpretado. Ahora, el proyecto está en busca de un protagonista.

Hace un par de semanas, Hammer rompió su silencio y anunció que renunció al filme “Shotgun Wedding”. A través de un comunicado enviado al portal E! News, el actor expresó que no se pronunciará acerca de las acusaciones. No obstante, por la gravedad de aquellas, decidió quedarse con sus hijos y no hacer el filme en el que Jennifer López producirá.

“No estoy respondiendo a estas afirmaciones de mierda, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo, ahora, dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana. Lionsgate me está apoyando en esto, y les estoy agradecido por eso”, declaró el actor de 34 años.

Sumado a esto, un vocero del filme se hizo eco de las palabras de Hammer y expresó que la compañía lo apoyaba en su decisión.

“Dada la fecha de inicio inminente de ‘Shotgun Wedding’, Armie ha solicitado alejarse de la película y lo apoyamos en su decisión”, compartieron en el portal de entretenimiento.

Acusaciones de ex parejas

Paige Lorenze, ex pareja de Armie Hammer, habló sobre la traumática relación de cuatro meses que mantuvo con el actor. La joven de 22 años reveló que Hamer supuestamente enviaba fotos de ella a sus amigos, sin su consentimiento.

La ex esquiadora hizo escalofriantes revelaciones (Foto: Especial)

“AH (Armie Hammer) compartió fotos mías, que ni siquiera sabía que existían, con personas en línea, sin mi permiso o conocimiento. Asqueroso, violador y francamente inaceptable”, escribió en un tuit publicado el domingo.

La modelo compartió algunas capturas de pantalla de una conversación que Hammer supuestamente tuvo con otra persona en donde compartía fotos de ella tras pasar la noche juntos. En los chats se puede leer que al actor y su amigo conversan sobre unas instantáneas que el protagonista de “Call Me by Your Name” le envió sobre Lorenze “atada” y “parada frente a un espejo”.

Hammer supuestamente envió una foto por DM a un amigo, que le preguntó: “¿La misma chica?” y el actor parece confirmarlo: “Misma chica”. Luego, supuestamente, le dijo: “Ese fue solo el nudo. Terminé usando más cuerdas durante la noche”. El amigo le consulta después “¿Se tomó bien lo casual?” a lo que él respondió: “No le gustó”. Más tarde, el amigo del actor discutió su conversación con otra persona y dijo: “Me siento muy mal por mi respuesta sobre que me envíe desnudos de personas. Pero ahora puedo ver eso”.

En una reciente entrevista con el Daily Mail, la ex esquiadora profesional aseguró que Hammer tenía maniquíes en el sótano de la casa de su familia para practicar cómo atar a las mujeres. En conversación con el tabloide, Lorenze habló de su traumático romance con la estrella de cine, y aseveró que este una vez usó un cuchillo para tallar la inicial de su nombre, la A, en su cuerpo durante un juego sexual. A menudo estaba cubierta de moretones y marcas de mordeduras después de tener sexo con él, y expresó que su relación era como la película “Cincuenta sombras de Grey”, pero sin amor.

