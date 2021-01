Tres patriarcas opositores se quedan fuera de los comicios

Rubén Costas y Luis Revilla continuarán liderando sus organizaciones políticas. Percy Fernández pidió licencia por salud en abril del año pasado.





Percy Fernández (izq), Luis Revilla y Rubén Costas: Foto: P7 Fuente: Página Siete Yolanda Mamani Cayo / La Paz Los nombres de tres patriarcas de la oposición no figurarán en ninguna de las papeletas de los comicios subnacionales. Se trata del gobernador Rubén Costas, del Movimiento Demócrata Social (MDS); del alcalde Percy Fernández, de Santa Cruz Para Todos; y del alcalde Luis Revilla, líder de SOL.bo. Empero, dos de ellos -Costas y Revilla- no se alejan de la arena política. Desde sus frentes aseguran que continuarán en el liderazgo, en la formación de nuevos cuadros. No es el caso del alcalde Fernández, quien no estará en un ruedo electoral desde 1990, cuando fue elegido burgomaestre de Santa Cruz por primera vez. En abril del año pasado, pidió licencia debido a motivos de salud. Costas ganó tres elecciones consecutivas desde 2005, y para las subnacionales en curso, su nombre sonaba como postulante a la Alcaldía cruceña, pero al final no se concretó. Revilla, en 1999, fue elegido concejal, en 2010 juró como alcalde y en 2015 fue reelegido. De cara a las elecciones del 7 marzo, no obstante, descartó una nueva postulación. La mirada de los analistas se concentra en Costas y Revilla, dos líderes contrarios al MAS. Percy Fernández, alcalde de la ciudad de Santa Cruz.

La analista María Teresa Zegada vislumbra un escenario complejo en la oposición, que se debate entre un proceso de renovación de líderes y la insistencia de algunos de ellos de permanecer activos.

“Estos personajes que no están participando en las elecciones subnacionales, no van a renunciar a la vida política, se van a ir reubicando en otros espacios (…). No hay una renovación verdadera. Es decir, nadie parece tener la voluntad de dar un paso al costado, persisten en manejar políticamente sus organizaciones”, afirmó Zegada.

La experta identifica también como un rasgo crítico coyuntural que los hechos de octubre y noviembre de 2019 aún calan en la sociedad, lo que se refleja en la desconfianza de la población hacia los liderazgos tradicionales. Todo esto confluye -indicó- en una “ausencia de partidos” opositores.

El analista Marcelo Arequipa identifica “un fin de ciclo” para algunos líderes políticos que ya no tienen expectativas de lograr sitiales importantes, pero también ve un cálculo político en la mayoría de esos líderes opositores que piensan que serán favorecidos en las próximas elecciones, por lo que prefieren guardarse para las futuras contiendas electorales.

Luis Revilla, alcalde del municipio de La Paz.

“En casi todos, menos don Percy, no está implícita la idea -por lo menos así nos lo han manifestado ellos- de hacer un recambio generacional o un recambio de la dirigencia de sus partidos. Entonces, eso hace sospechar que todo obedece a un cálculo político electoral y muy personalista de parte de ellos”, manifestó Arequipa.

En ese marco, no ve indicios de que ninguno quiera “jubilarse” de la actividad política. Por el contrario, detecta que persisten sus afanes dirigenciales al interior de sus frentes.

El sistema político boliviano necesita una renovación, afirmó el analista Marcelo Silva, quien agregó que todas las organizaciones políticas, sin excepción, han tenido serias pugnas, que se debatían entre mantener sus liderazgos o mostrar nuevos rostros, aspecto que ve como positivo porque los nuevos líderes pueden fortalecer los mismos frentes.

“Ojalá la lógica caudillista en los partidos acabe y que las nuevas generaciones que irrumpen con el discurso de democratización interna terminen por fortalecer la institucionalidad de los partidos”, aseguró Silva. Citó como ejemplo al MAS, y considera que el partido azul quiere “sobrevivir” a su caudillo Evo Morales.

Roly Aguilera, candidato a la Alcaldía cruceña por el MDS, afirmó a este rotativo: “En Santa Cruz se cumplió un ciclo muy importante en la historia bajo el liderazgo de Rubén. Demócratas es un partido nacional y Rubén va a trabajar en potenciar un proyecto político alternativo en Bolivia”.

Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz.

El vocero de SOL.bo, José Luis Bedregal, indicó a este impreso que Revilla liderará el desarrollo de su organización a nivel nacional, y estará activo en toda la campaña electoral rumbo a las subnacionales de marzo.

“Esto implica un salto cualitativo y cuantitativo de nuestra organización, que debe consolidarse como un partido nacional. Entonces, esta tarea va a ser liderada por Lucho, que seguramente va a viajar por todo el país en el afán de consolidar nuestra presencia nacional (…). Él seguirá siendo un protagonista en la política nacional”, aseguró Bedregal.