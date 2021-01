Un arquero, dos defensores y un delantero se suman a Real Santa Cruz

La dirigencia de Real Santa Cruz quiere armar un buen equipo sin gastar mucho para la temporada 2021 de la División Profesional.

Carlos Sánchez, presidente del club albo, maneja un presupuesto de 70.000 dólares mensuales para sueldos de jugadores. Con ese tope económico, el argentino Néstor Clausen, DT del plantel, incorporó una docena de nuevas figuras, incluyendo nacionales y extranjeros.

Los últimos son el arquero argentino Carlos Franco (ex San José), los defensores David Checa (ex Palmaflor), Alan Loras (ex Palmaflor) y el delantero Dimar Ortega (ex Real Potosí).

Los albos no hicieron una buena campaña en el campeonato 2020 pero el club optó por renovar contrato con Miguel Becerra, Víctor Cuéllar, Carlos Navas, André Navia, Marcel Román, Júnior Peña y Marcelo Velasco.

El resto de los nuevos fichajes son Daniel Saravia (ex Destroyers), Juan Camilo Vela (ex Boyacá Chicó), Marcelo Argüello (ex Universitario de Sucre), José Antonio Lanza, Edarlyn Reyes Ureña (Cibao FC), Jesús Flores (ex Real Tomayapo), Ricardo Suárez (ex Guabirá) y David Andersen (ex Destroyers).