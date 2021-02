«A mí no me toca nadie»: Yuri confesó haber sufrido abuso sexual a los siete años

La cantante recalcó que sus padres siempre le inculcaron que no debía dejarse agredir por ningún hombre

La cantante Yuri confesó este viernes que, en varias ocasiones a lo largo de su vida, ha sido víctima de violencia de género. De acuerdo con la intérprete, una de ellas sucedió cuando apenas era una niña.

“Mi papá era doctor y era así un consultorio largo, y en la parte de atrás donde él hacía sus curaciones para los enfermos que venían con algún problema y equis. Yo estaba ahí haciendo unos algodones y metiéndolos a la cosita de alcohol. Entonces recuerdo que había un señor de edad, no viejito, pero un señor maduro, yo tenía siete años, y mi papá ya me había dicho: mijita, usted cuando le toquen aquí o ahí abajo, usted no lo permita, eso es sagrado, eso es de usted”, mencionó la intérprete para el programa Ventaneando.

Asimismo, la originaria de Veracruz destacó que, en aquella ocasión, el agresor se acercó a ella preguntándole si quería un dulce y le dijo que estaba muy bonita. Yuri rememoró que llevaba puesto un short y una camiseta verde cuando el hombre empezó a tocarle el seno sin su consentimiento.

Posteriormente, ella reaccionó haciéndose para atrás y el sujeto al darse cuenta intentó persuadirla de que no le estaba haciendo nada malo, pero Yuri continuó insistiendo en que no se le acercara.

“Y de ahí, ya que me hice para atrás. Él agarró su mano y me tocó mi parte de la vagina, pero yo me hice para atrás y salí corriendo a decírselo a mi papá. Mi papá era diabético, casi se muere porque le subió la azúcar, lo golpeó, le destrozó la cara y se lo llevaron a la cárcel”, dijo la artista para el show televisivo.

Yuri recalcó que durante toda su vida, sus papás siempre le inculcaron que no debía dejarse maltratar por nadie, pues un hombre que maltratara, gritara o golpeara no era alguien bueno para ella.

“Siempre me dijeron: usted vale, mi amor, con o sin hombre usted vale, así que usted ámese, cuídese, no permita que nadie abuse de usted, porque ese hombre que abusa y le pega y le grita y la trata como animalito no es para usted, usted es una princesa”, expresó la cantante.

En este sentido, Yuri también ahondó en que alguna vez tuvo un novio que fue violento, pero en el momento en que intentó sobrepasarse, ella decidió confrontarlo.

“Tuve un noviecito por ahí que era muy así, y yo supe que le pegaba a sus novias, famoso, no voy a decir su nombre, pero si te puedo decir que cuando él me levantó la voz y cuando me quiso hacer así, en ese momento me salí del restaurante donde yo estaba y dije: a mí no me toca nadie”, añadió.

Por lo anterior, la intérprete hizo un llamado a las mujeres para que alcen la voz en caso de estar sufriendo cualquier tipo de violencia dentro de sus relaciones.

“Aplaudo a todas las mujeres, hay mujeres que tienen baja estima que no lo quieren decir porque el tipo dice si tú dices yo te mato. No, mi amor, tú no puedes vivir con un hombre así no nos merecemos vivir con un hombre así”, concluyó.

Apenas el pasado 11 de febrero, Yuri estrenó su nuevo sencillo “¿Dónde quedo yo?”, la cual es una canción romántica que habla de los sentirse cuando una relación termina y una de las partes decide tener una nueva pareja sentimental.

Fuente: infobae.com