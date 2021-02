Actor mexicano quedó irreconocible tras 8 meses de lucha contra el Covid-19

Luego de ocho meses de una dura batalla contra el coronavirus, que le provocó serias complicaciones que derivaron un doble transplante de pulmón, Toño Mauri lleva una semana fuera del hospital y disfrutando de su familia y su vida, sin embargo sus fanáticos notaron que luce irreconocible en unas fotografías recientes.

Tal fue el deterioro de Toño Mauri, que el productor de teatro apareció con una radical pérdida de peso por haber permanecido 8 meses hospitalizado.

El actor, quien dijo que ‘Dios lo había tomado de la mano’ en el momento en que abandonaba el hospital, usó su cuenta de Instagram para compartir dos videos de cómo abandonó el nosocomio, pero también posó con su esposa e hijos.

“Gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a mi familia, gracias a ustedes, y a los doctores que siempre hicieron su mejor esfuerzo. Lo bueno está por venir”, escribió Toño Mauri. En la fotografía se puede ver a Toño Mauri sentado en una banca junto a sus hijos y esposa, todos con cubrebocas y en lo que parece ser un parque.

Los comentarios de la gente para Toño Mauri tras su lucha contra el coronavirus, no se hicieron esperar: “Amigo!!! Eres un guerrero no cabe duda. Que alegría saber que estas bien y de regreso con tu familia. Estuvimos pensando tanto en ti. Espero poder vernos pronto y darte tu abrazo!!! Abrazos a toda la familia de parte de la mía”, escribió Ernesto Laguardia; por su parte Paty Manterola expresó: “Que gran oportunidad te regala Dios querido Toñito! Me llena de felicidad tu recuperación, Mil Bendiciones a ti y a tu familia hermosa!”, “Bienvenido a la vida nuevamente!”, “Que hermoso, recupérese que te queremos ver en telenovelas eres un excelente actor”, “Guerrero de la vida”, “Bendiciones”.