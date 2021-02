Apple presenta nuevo proyecto de Realidad Aumentada

Apple acaba de utilizar la Realidad Aumentada en una nueva aplicación móvil con fines promocionales para una de las series más icónicas de su plataforma de vídeo bajo demanda: Apple TV+, invitando a los usuarios a que se sumen a la misma para disfrutar de sus contenidos.

De esta manera, Apple no sólo trata de llevar más suscriptores a su servicio Apple TV+ para que disfruten de For All Mankind, que próximamente contará con su segunda temporada, sino que además deja aún más claro su interés por la Realidad Aumentada como parte de su actual estrategia comercial.



La Realidad Aumentada como estrategia publicitaria de Apple

«For All Mankind: Time Capsule» es como se llama la aplicación, que ya se encuentra disponible en la App Store de la compañía para sus dispositivos móviles, y que básicamente trae elementos característicos de la serie a los espacios reales de los usuarios.

Como señalan en The Verge, esta estrategia publicitaria es bastante interesante puesto que la compañía deja aún más clara su apuesta por la Realidad Aumentada, aunque en este caso agrupa hardware, contenido y servicio, teniendo en cuenta que a los usuarios de dispositivos iPad Pro y iPhone 12 Pro se les ofrecerá contenidos exclusivos gracias a la integración de los sensores LiDAR.

La elección de los usuarios con iPad Pro y iPhone 12 Pro, no es casual, ya que estos dispositivos cuentan ya con sensores LiDAR integrados.

Con un futuro fuertemente ligado a la Realidad Aumentada

Y si no fuera suficiente las pistas del interés por la Realidad Aumentada, también hay que considerar el uso recurrente de la mismas en las demostraciones de todos sus dispositivos, además del continuo goteo de rumores acerca de las próximas gafas de Realidad Aumentada, como hemos hablado en más de una ocasión.

Apple no es la única compañía que apuesta fuertemente por la Realidad Aumentada. Google también tiene bastante interés después de haberse deshecho de todo lo realizado con la Realidad Virtual, que ahora forman parte del cementerio de aplicaciones y servicios eliminados por la compañía.

Con todo ello no nos debamos extrañar que la Realidad Aumentada pase a ser un espacio que se encuentre próximamente bastante disputado entre algunas de las principales compañías tecnológicas, ayudando además a que esta tecnología pueda ser conocida por el gran público gracias al auge de la misma en los espacios informativos de los diferentes canales de televisión.

Más información: Apple Blog