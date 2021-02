Aprueban solo tres postulantes a Odontología y 125 a Medicina durante examen de ingreso a la UTO

Tan solo 128 postulantes de 1.714 aprobaron el examen de ingreso realizado este fin de semana para la Facultad Ciencias de la Salud, dependiente de la Universidad Técnica de Oruro (UTO). Los cupos eran 48 para la carrera de Odontología y 200 para la carrera de Medicina.

Fuente: La Patria

Tres postulantes de 150 lograron ingresar de manera directa a la carrera de Odontología; mientras que tan solo 125 aspirantes de 1.564 vencieron la prueba para inscribir su nombre en la carrera de Medicina de la mencionada unidad académica.

Debido al bajo número de aprobados, las autoridades de la UTO determinaron habilitar una segunda instancia de ingreso para los postulantes, avalados en el Reglamento vigente para este tipo de situaciones, ya que el número de cupos se abarcó en una cantidad mínima.

Según el informe de las autoridades, 125 postulantes a la carrera de Medicina y solo tres para Odontología, aprobaron el examen de ingreso directo para la gestión 2021. Según la convocatoria, aún quedan 75 y 45 plazas respectivamente.

“Estas listas serán publicadas para que sean de conocimiento para los padres de familia y con la esperanza de convocar la siguiente semana una segunda instancia. Cuando no se llena el cupo, la Dirección Académica de la UTO, toma una segunda prueba, pero sería psicotécnico y calculamos que será entre el 5 y 6 de marzo”, informó el vicerrector, Gonzalo Martínez.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Oscar Rodrigo Balladares, pidió a los postulantes estudiar más para la segunda prueba.

“Vemos que el índice de aprovechamiento ha sido ínfimo, principalmente en una de las carreras porque no se ha llegado ni al cinco por ciento. No tienen que desanimarse, ahora el examen estará a cargo del Vicerrectorado y de la Dirección académica y pedimos que no se pongan nerviosos los postulantes”, argumentó.

El examen de ingreso directo para la carrera de Medicina y Odontología, se realizó en el Palacio de los Deportes “Eduardo Leclere Polo”.

Los postulantes fueron convocados a las 08:00 horas, para la organización, desinfección y control de requisitos y medidas de bioseguridad, ya que la prueba estaba programada para las 11:00 horas.

En el caso de Medicina se tenía inscritos a 1.575 postulantes de los cuales asistieron 1.564 y sólo aprobaron 125, dejando 75 plazas para la segunda prueba. Mientras que para Odontología se inscribieron 157 aspirantes, a la prueba llegaron 150; pero aprobaron solamente tres, según el informe del vicerrector. En esta carrera hay 45 vacantes para la segunda prueba.

El examen para ambas carreras se realizó de manera presencial, ante el pedido de los padres de familia, quienes se negaron a la modalidad virtual.