BoA reduce sueldos y personal; aplica austeridad por pandemia

Lidia Mamani / La Paz

Boliviana de Aviación (BOA) aplica un plan de austeridad con reducción de sueldos y el despido de trabajadores, con el propósito de hacer sostenible la operación de la aerolínea estatal, que fue afectada como todo el sector aéreo en el mundo por la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.

El gerente general de BOA, Ronald Casso, informó a Página Siete que se realiza una reestructuración con carácter de urgencia en la empresa, porque las operaciones no son normales.

Señaló que las operaciones de la aerolínea se redujeron desde hace un año en más de un 40% en promedio y desde la gerencia se está en la obligación de tomar medidas urgentes para preservar la empresa. “Entre esas medidas, lamentablemente tenemos que aplicar la reducción de salarios. Se han bajado gastos en todas las áreas, en la parte administrativa. Como es política del Gobierno, hay una reducción salarial en todo el Estado, que también se aplica en BOA”, precisó.

Agregó que en algunos casos se optó por el despido de personal.

Es el caso del alejamiento de seis de los más de 120 pilotos que operan aviones de BOA, pero que por su especialidad tienen sueldos altos . En este momento, dijo que como empresa resulta “difícil” sostener una planilla con salarios elevados. Aunque no mencionó el monto.

“Se ha retirado solo a seis pilotos de los más de 120 que hay en BOA, por tanto, no es un porcentaje importante, ya que no llega al 5%. No tenemos una estimación exacta de cuántos pilotos se va a retirar. Los que se a alejado ahora es por la reducción de operaciones que tenemos en este momento debido a la pandemia de la Covid-19”, explicó.

Los ajustes dependerán de la evolución del coronavirus y del mercado aeronáutico.

Según Casso, no sólo se afectó a pilotos, sino también a los cargos ejecutivos que hay dentro de la empresa porque se han reducido áreas. Se aplica una metodología de trabajo por equipos para aplanar la organización, es decir, transformar la estructura piramidal hacia una más plana con el propósito de ahorrar costos.

“Hay gente que ha optado por jubilarse en algunos casos, pero son pocos cargos, no se ha hecho ningún retiro masivo hasta el momento. Se está tratando de evitar esto a través de la reducción salarial, establecida por el Ministerio de Economía”, dijo.

Precisó que las medidas implementadas responden al plan bianual (2021-2022), tiempo en el que se espera recuperar la sostenibilidad financiera de la empresa con ajustes en los gastos y generando más ingresos.

Por ejemplo, en la parte de ingresos BOA lanza promociones tras un estudio de mercado y se adecúa a las necesidades del usuario con vuelos en mejores horarios, venta de pasajes con ofertas para los feriados.

No obstante, Casso admitió que las operaciones continúan en una etapa muy difícil, que está marcada por las limitaciones de la pandemia.

“La gente no está volando normalmente. Entonces, el mercado está contraído, todavía no hay una actividad normal y mientras tengamos esta limitación de la pandemia va a ser muy difícil que el mercado vuelva a su normalidad”, manifestó Casso.

Por lo tanto, el plan bianual que implementa BOA está condicionada por el tiempo que dure la pandemia, lo que hace que no se pueda hablar de nuevas rutas, aumentar vuelos.

La estatal por el momento solo opera en las rutas disponibles debido a las restricciones que se aplican en otros países.

Sin embargo, dijo que en general la empresa tiene el objetivo de bajar los costos en un 30% y así lograr una rentabilidad.

“Tenemos que bajar los costos en un aproximado del 30%. En 2020 la operación se ha reducido a cero y en su mejor momento, sólo en diciembre, llegó al 80%. Proyectamos que con una reducción general del 30% del costo total de la empresa nos puede permitir en estos dos años volver a finales de 2022 a un nivel de sostenibilidad y rentabilidad”, puntualizó.

Sobre los aviones, mencionó que se tiene 15 en operación y que dos están en mantenimiento en el exterior. Las operaciones dentro del país son normales y en la ruta hacia Argentina solo se lleva residentes por las restricciones.

A San Pablo en Brasil y Madrid, España, hay vuelos dos veces a la semana, y a Miami en Estados Unidos seis veces por semana.

La denuncia

En días pasados, el Sindicato de Pilotos de BOA denunció que el personal de esa aerolínea sufre intimidación y acoso laboral, por lo que piden estabilidad laboral ante el retiro de trabajadores y respeto al fuero sindical.

El sindicato advirtió que los despidos que ejecutó la gerencia de la aerolínea “tienen una incidencia que afecta al conjunto de tripulantes” y, por ende, pone en riesgo la seguridad operacional de la línea aérea.

Reporte financiero