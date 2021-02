Desnuda y en la ducha, Chiquis Rivera envió un poderoso mensaje de aceptación: «No dejes que nadie te dicte la talla del vestido que deberías ser»

La cantante ha hecho énfasis en diferente publicaciones sobre el amor propio

(Foto: EFE/Giorgio Viera/Archivo)

La cantante Janney Marín Rivera compartió en redes sociales un mensaje en relación con el amor propio y la autoaceptación.

Fue en redes sociales que la Chiquis Rivera, como también se le conoce a la cantante, compartió un video en la que se ve la silueta de la cantante y dibuja un corazón en la puerta de la regadera y añadió el siguiente mensaje: “Ama, abraza y valora tu cuerpo. No dejes que nadie te dicte la talla del vestido que ‘deberías’ ser”.

La publicación en dos horas registró 596,452 reproducciones y 1,685 comentarios.

Cabe señalar que son mensajes a los que ha hecho referencia en sus últimas publicaciones. En enero, durante su estancia en Tulum, Quintana Roo, compartió imágenes en traje de baño y escribió: “Con cicatrices, estrías, celulitis y todas mis imperfecciones… ¡Yo me amo! ¡Me acepto y me caigo muy bien! ¡Gracias a Dios!”.

(Foto: Instagram@chiquis)

Ella ha sido criticada en diversas ocasiones por su aspecto físico o por su forma de vestir. Ella reacciona con publicaciones en las que alza la voz contra del body shaming, es decir, contra la tendencia de avergonzar a una persona por su sobrepeso u otros rasgos físicos.

Así lo hizo, por ejemplo, en Halloween, cuando se disfrazó de Miss Piggy para apoyar a todas las mujeres que han recibido críticas por su apariencia.

“Hoy agarro fuerza de todas las mujeres que alguna vez han sido insultadas o despreciadas, como a mí me ha pasado muchas veces, por su físico. Hoy soy la super power #MissPiggy que representa a las mujeres que nos amamos como somos y no dejamos que nadie nos desprecie por nuestra belleza. Gracias a todas las mujeres que me dan fuerza para seguir de pie”, escribió la hija de Jenni Rivera.

Lorenzo Mendez habló sobre su proceso de divorcio

El cantante Lorenzo Méndez indicó que ya firmó los papeles de su divorcio con Chiquis Rivera y debe esperar seis meses para que se concrete dicho proceso.

(IG: lorenzomendez7)

“Muchos están diciendo que ya está finalizado (el proceso de divorcio), vi muchas cosas hoy. En California se tardan seis meses para finalizar. Ya estando finalizado todavía te tienes que esperar seis meses para que ya esté cerrado completamente”, aclaró para diversos medios de comunicación.

Ambos intérpretes dieron a conocer su separación en septiembre del 2020. Rivera mencionó en una publicación en Instagram: “Les informo a través de este medio que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. No, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni ‘publicidad’, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos 4 años, y por esta razón siento la necesidad de dejarles saber”.

Ellos se casaron en junio del 2019 y Rivera interpuso la demanda de divorcio en octubre del 2020 ante la Corte Superior de Los Ángeles por “diferencias irreconciliables”.