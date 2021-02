«El momento marca que no hay plata», dice Gary Áñez que plantea movilizar al ciudadano para obtener recursos

Fuente: Unitel

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra es número 13 a escala país, en cuanto a desarrollo, una situación que Gary Áñez quiere cambiar en un plazo de cinco años y llevarla al primer sitial, pero para ello, debe enfrentar desafíos relacionados con la inversión, planificación, ejecución y cero tolerancia a la corrupción.

«El momento marca que no hay plata. Tenemos 22% menos de POA en relación al año pasado. 530 millones había y ahora hay 380 millones ya presupuestados y ejecutándose. Debemos ir rumbo a esa decisión para ir directo al ciudadano, sin postergar el desarrollo humano», dijo en entrevista con Unitel.

El candidato plantea que el dinero que se genera debe ser devuelta en servicio, por ejemplo el sistema de salud, que tiene que ver con parámetros de la OMS que dice cada 1.000 habitantes debe haber 3 médicos, 10.000 habitantes un cama de terapia intensiva, cada 50.000 un hospital de segundo nivel, pero «no tenemos eso».

«¿Qué tenemos que hacer?, arrancarle las competencias al Estado central que cumpla con lo que debe en relación a ítems», apuntó.



«Yo no podré arrancar esas competencias, sino la gente, tenemos que hacerla participar. Logramos en su momento que haya elección municipal, con la gente; que haya un movimiento autonómico, con la gente; que se acabe el prorroguismo de Evo Morales, con la gente», dijo Áñez que anticipó que movilizará a la población, «pero no es un tema de conflicto, es un movimiento ciudadano porque no es una opción, es una obligación del Gobierno devolverle a la gente lo que en realidad ella produce», puntualizó.