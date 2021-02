El Vaticano advierte a sus empleados que pueden perder sus puestos de trabajo si se niegan a vacunarse contra el covid-19

Fuente: Actualidad RT

El Vaticano ha advertido a sus empleados que pueden correr el riesgo de perder sus puestos de trabajo si se niegan a recibir una vacuna contra el covid-19 sin motivos de salud legítimos, informa Reuters.

Giuseppe Bertello, el gobernador la Ciudad del Vaticano, ha comentado que vacunarse es «la decisión responsable» debido al riesgo de contagiar a otras personas. El decreto de siete páginas publicado por el Vaticano establece que aquellos que no puedan vacunarse por razones de salud pueden recibir otro puesto, presumiblemente donde tendrían contacto con menos personas, y garantiza que percibirán el mismo salario incluso si la nueva función es de menor gradación.

El decreto apunta a una ley de 2011 que estipula que los empleados que se nieguen a tomar «medidas preventivas» podrían enfrentar «consecuencias de diversos grados, que podrían contemplar el despido».

En la Ciudad del Vaticano, el estado más pequeño del mundo, trabajan varios miles de personas, la mayoría de las cuales viven en Italia. La campaña de vacunación contra el covid-19 comenzó a mediados de enero en el Vaticano y el papa Francisco ya recibió el fármaco.

En una entrevista el alto pontífice insistió en que la gente debe confiar en los médicos y no rechazar la vacuna a menos que tengan buenas razones médicas, porque sus vidas y las de los demás dependen de ello.

«Realmente no entiendo por qué algunas personas dicen que esta podría ser una vacuna peligrosa. Si los médicos dicen que puede funcionar bien y no hay peligros especiales, ¿por qué no vacunarse? Hay un negacionismo suicida que no sabría cómo explicar, pero hay que vacunarse», afirmó el líder de la Iglesia católica.