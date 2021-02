Feriado de Carnaval: cerrarán las ‘fronteras’ de la ciudad como primera medida del encapsulamiento

Silvana Vincenti





La primera medida de la cuarentena que regirá durante el feriado de Carnaval será el cierre de las fronteras de la capital cruceña. Sanción económica para los salones de eventos, suspensión de la licencia de funcionamiento para los negocios y arresto de ocho horas, esas serán algunas de las medidas que las autoridades aplicarán a los infractores de las restricciones impuestas por la Alcaldía cruceña, a través del Decreto Municipal 10/2021 Cuarentena por la vida, Carnaval en casa, según Emiliano Cronenbold, director del Comité de Emergencias Municipales (COEM).

La autoridad aclaró que las personas que tenían programados viajes, ya sean vuelos o en buses, no serán afectadas por las restricciones, mientras demuestren su situación.

Cronenbold además confirmó que todo lo relacionado con el abastecimiento funcionará todos los días, hasta las 12:00, en este grupo entran mercados, pulperías de barrio y supermercado; sin embargo, aclaró que la movilización a estos lugares solo podrá realizarse en bicicleta o a pie.

Los festejos están prohibidos, y en caso de incumplimiento, los infractores pueden ser denunciados a través de la línea 800-12-5700, «disponible las 24 horas, para denuncias de fiestas, etc. Sumado a eso haremos patrullaje de toda la ciudad, serán 1.000 personas en campo, por turno, para atender 400 unidades vecinales», informó.

Situación del sector gastronómico

Sobre las molestias de los propietarios de restaurantes, Cronenbold explicó que se comunicó con Fernando Medina, presidente de la Cámara Gastronómica, para buscar una alternativa, «me dijo que no les funciona el horario dispuesto porque necesitan mínimo hasta las tres de la tarde para justificar su funcionamiento y despliegue de logística», agregó.

La autoridad además aclaró que se comunicó con uno de los dirigentes de los transportistas, para invitarlo a conversar, pero no asistieron, y que ninguno de ellos mencionó que iban a desobedecer las medidas restrictivas. «Si no hay actividad económica o comercial, no justifica que ellos salgan», puntualizó.

La noche de este sábado, desde las 19:30, la Guardia Municipal, militares y policías, además de autoridades, se reunirán en el Cambódromo, desde donde se desconcentrarán hacia distintos puntos de la ciudad. «Empezaremos con cierre de fronteras junto a la Guardia Municipal y la Policía. Iremos por anillos para definir los puntos estratégicos», finalizó Cronenbold.

La norma

Ante una posible tercera ola de rebrote del coronavirus, la Alcaldía decretó la suspensión de las actividades carnavaleras en las calles, vías públicas, Cambódromo, espacios públicos, garajes y otros, en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, a partir de las 20:00 horas del día sábado 13 de febrero de 2021, hasta 1as 4:00 horas del día miércoles 17 de febrero.

Se prohíbe la circulación del transporte público y privado, con excepción de los servicios esenciales; la aglomeración de ciclistas; el funcionamiento de bares, etc.; eventos masivos, fiestas públicas o privadas.