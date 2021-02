«He sufrido bullying por ser de baja estatura»: la confesión de Salma Hayek

La actriz habló sobre su incorporación al universo de Marvel y los obstáculos que enfrentó

Durante una entrevista de Salma Hayek con la revista estadounidense Variety, la actriz mexicana confesó haber sufrido bullying durante toda su vida por ser una persona de baja estatura.

“Yo soy muy bajita. He sufrido bullying por ser de baja estatura durante toda mi vida. Y de repente, no importa. Eres un superhéroe en el Universo de Marvel, me conmovió”, confesó la actriz mexicana.

Esta declaración surge mientras Salma hablaba sobre su aparición en la próxima película de superhéroes de Marvel y Disney, The Eternals.

La película dirigida por Chloé Zhao cuenta la historia de un grupo secreto, The Eternals, basado en el cómic de Jack Kirby acerca de una raza de superhumanos desarrollados como una rama aparte del proceso evolutivo que originó la vida en el planeta Tierra.

Salma Hayek será uno de los eternos del universo de Marvel (Foto: Instagram de Salma Hayek)

La historia debutó en Marvel Comics en 1976. Con tintes mitológicos, Los Eternos fueron creados por los Celestiales, unas antiguas entidades de inmenso poder, a través de experimentos genéticos en las primeras formas de la humanidad.

Salma Hayek confesó sentirse emocionada de trabajar para una franquicia de Marvel y de la mano de Chloé. “Me siento muy afortunada, tengo una amiga mexicana que es la mayor fanática de Marvel. Mi problema fue guardar el secreto por un largo, largo tiempo”, contó la actriz.

Salma Hayek mencionó que tuvo que firmar el contrato sin haber leído el guion. “Estaba asustada. No me dejaron ver el guion hasta que firmará”, confesó en la entrevista.

Agregó que fue empoderante verse por primera vez como Ajak y recordó un poco sobre el inicio de su carrera cuando le decían que nunca tendría una oportunidad en Estados Unidos. Para ella significa mucho convertirse en una superheroína a los 54 años, no solo por ella, sino por los diferentes estereotipos que existen. Ahí fue cuando agregó haber sufrido bullying toda su vida por su baja estatura.

El personaje de Ajak uno de los eternos, tiene un cambio importante de los cómics a esta versión cinematográfica, pues será representado por una mujer, cambiando así el género con el que se conoció en las historietas.

“Estoy muy emocionada de añadirme a la familia Marvel como Ajak la madre de todos los Eternos. Antes era el padre de todos los Eternos, pero chicas… ESTE es nuestro momento”, escribió en su Instagram en julio de 2019.

Salma mostró además una imagen del personaje del cómic para revelar que se integraría a la cinta The Eternals.

Hayek se convirtió así en la primera actriz mexicana en integrarse al Universo Marvel (Lupita Nyong’o estuvo en Black Panther y aunque nació en México se le ubica más como una actriz keniana)

Trayectoria de Salma Hayek

Salma Hayek nació el 2 de septiembre de 1966, en Coatzacoalcos, Veracruz. Comenzó su carrera en México, protagonizando la telenovela Teresa y después su primera película, El callejón de los milagros.

En 1991 se mudó a Hollywood y se dio a conocer con películas como Desperado, Del crepúsculo hasta el amanecer de 1996 y Wild Wild West en 1999. Su papel más importante fue en la película de Frida, como Frida Kahlo, con la que recibió nominaciones a la mejor actriz en los premios de la Academia, Bafta, del Sindicato de Actores y en el Globo de Oro.

La originaria de Veracruz ganó el premio Daytimme Emmy a la mejor dirección de programa especial para niños/jóvenes/familia en 2004 por la película de El milagro de Maldonado y recibió una nominación al Premio Emmy a mejor actriz invitada en una serie de comedia en 2007 al ser estrella invitada en la serie con la serie de televisión Ugly Betty.

Fuente: infobae.com