La capitana de la selección boliviana busca ayuda para operarse la rodilla

Lo que empezó como un sueño, se convirtió en algo parecido a una pesadilla. Por primera vez, había decidido militar en un club del exterior y fue tras su objetivo. Viajó a Colombia, empezó a entrenarse en América Cali de Colombia y en una práctica de fútbol sufrió una rotura de meniscos y del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Maitté Zamorano realiza diferentes actividades para recaudar fondos y someterse a las dos cirugías. Su deseo es volver a dar alegrías al país con la selección boliviana.

A sus 40 años de edad y 25 años de carrera, Zamorano atraviesa una de sus pruebas más complicadas, pues los días siguen pasando y todavía no tiene los $us 3.500 (monto estimado) que necesita para cubrir sus intervenciones quirúrgicas. Además, necesitará otros $us 1.000, aproximadamente, para su recuperación.

“Vemos muchas situaciones que suceden en el fútbol femenino, no estamos libres (de que nos lesionemos) porque es un deporte de contacto. Deberíamos tener un seguro médico”, expresó Zamorano a DIEZ, mientras tanto sigue tocando puertas para lograr su nueva meta: que su operación sea exitosa.

Zamorano es consciente que la lesión la sufrió en un club del exterior y que firmó una cláusula que deslindaba de toda responsabilidad a la institución al ser una prueba, pero también reconoce que, por su carrera y entrega a la Verde, “debería nacerle” a los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) apoyarla.

La goleadora de la Copa Libertadores 2013 y 2017 aseguró que intentó comunicarse con el presidente federativo, Fernando Costa, pero no tuvo éxito. Mientras que indicó que no ha llamado a la presidenta de la Asociación Boliviana de Fútbol Femenino, Marcia Castro.

DIEZ le dejó un mensaje a Costa para coordinar una entrevista, mientras que Castro aseguró que este viernes se reunirá con su directorio para determinar cómo colaborarán.

La delantera quiere recuperarse completamente para despedirse a la selección en 2022, cuando se dispute la Copa América Femenina. “Tenía la esperanza de retornar a las canchas en septiembre, pero me dijeron que mi recuperación será de mínimo seis meses. Mi próximo objetivo es disputar la Copa América para cerrar mi ciclo como seleccionada. Estoy muy motivada”, concluyó.

¿Cómo ayudarla?

Zamorano está organizando un torneo relámpago de fútbol 7 masculino para este sábado 13. Será en la cancha Urbarí, desde las 8:00. La inscripción es de Bs 150 y deben pagar Bs 10 para el arbitraje por partido. Además, al día siguiente venderá platos de comida, en el Plan 3000 (C/Nuevo Mundo #72). Para mayor información pueden comunicarse con la goleadora al 76062999.