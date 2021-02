Los detalles del accidente de Tiger Woods: «No parecía estar bajo la influencia de alcohol, drogas o algún tipo de estupefaciente»

La Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles aclaró varias dudas en conferencia de prensa pero adelantó que la próxima semana se publicará un informe completo cuando acabe la investigación

El golfista Tiger Woods sufrió un accidente este martes por la mañana cuando viajaba solo a a bordo de su vehículo en Los Ángeles. El deportista tuvo que ser trasladado a un hospital cercano en donde fue intervenido por las heridas que tenía en sus piernas, según comentó su agente Mark Steinberg, y confirmó más tarde la misma Policía. La Oficina del Sheriff del Condado brindó una conferencia de prensa para aclarar los hechos aunque reconocieron que no tienen ninguna evidencia concreta que les permita determinar la causa del incidente.

El alguacil Alex Villanueva fue quien tomó la palabra para explicar que el vehículo de Woods “recorrió varios metros” desde que se salió del camino y que por lo tanto pueden deducir “que iba a una alta velocidad”. Además, recalcó que en esa zona es usual que haya vuelcos y choques porque es una bajada, luego de una curva y los conductores suelen excederse del límite de velocidad sin advertirlo.

“El primer contacto fue con la mediana del centro (un pequeño boulevard que separa los carriles), desde allí se cruzó al carril opuesto de tránsito, chocó contra la acera, chocó contra un árbol, y hubo varios vuelcos durante ese proceso”.

A su vez, aseguró que no le hicieron ningún tipo de prueba ya que los entendieron que estaba lúcido: “No parecía estar bajo la influencia de alcohol, drogas o algún tipo de estupefaciente”. Algo que fue corroborado luego por el oficial González, el primero en arribar al lugar: “Le pregunté su nombre, me dijo que era Tiger, le pregunté la fecha y hora y me contestó lúcido y calmado. Su condición era estable”.

“No parecía preocupado por sus lesiones en ese momento, lo cual no es infrecuente en las colisiones de tráfico. Muchas veces la gente tiende a estar en estado de shock. Es una experiencia traumática. No es raro que la gente se concentre en cosas sin importancia o incluso si tienen dolor, es posible que no lo sientan hasta mucho más tarde“, agregó.

De esta manera, descartaron una posible causa del incidente, aunque se sorprendieron al advertir un detalle en la escena: “No hay marcas de freno en el asfalto”. También descartaron que el clima le haya jugado una mala pasada al golfista, ya que la carretera estaba seca y el día despejado.

El accidente sucedió aproximadamente a las 7:12 de la mañana, 10 minutos antes de que un vecino de la zona informara sobre el vuelco. 7:28 el oficial González llegó al lugar y pudo constatar cómo se encontraba el deportista de 45 años, cuya identidad hasta entonces desconocían: “Woods no era capaz salir del vehículo, hice contacto visual con él, vi que estaba consciente y lúcido y esperamos a los bomberos para retirarlo del vehículo”.

“Sus heridas en ese momento no parecían tan graves, entonces decidí esperar a los bomberos”, aclaró el agente quien no quiso dar mayores detalles: “No puedo hablar sobre la gravedad de las heridas porque no soy médico, pero puedo decir que tuvo que ser traslado al hospital”.

A su vez, el alguacil Villanueva aseveró que Woods el automóvil, un Genesis SUV, salvó la vida de Woods: “El interior, el gabinete del vehículo estaba bastante intacto. La parte delantera estaba totalmente destruida, los parachoques, todo totalmente destruido, los airbags desplegados, todo eso. Sin embargo, afortunadamente el interior estaba más o menos intacto, lo cual le dio el cojín para sobrevivir a lo que de otro modo habría sido un accidente fatal”. En este sentido, González aportó otro dato: “Tiger Woods estaba usando cinturón, eso y las características del vehículo le salvaron la vida”.

La estrella del golf mundial fue llevado a una clínica cercana, el Centro Médico Harbor-UCLA, en donde está siendo intervenido. Su agente, Mark Steinberg, declaró a la agencia de noticias AP: “Tiger Woods tuvo un accidente automovilístico esta mañana en California, donde sufrió múltiples lesiones en la pierna. Actualmente está siendo operado. Les agradecemos su privacidad y apoyo”.

“Hemos tenido conocimiento del accidente de auto que ha sufrido hoy Tiger Woods. Estamos a la espera de más información cuando salga de la operación”, declaró por su parte el comisionado del Tour de la PGA, Jay Monahan. “En nombre del PGA Tour y de nuestros jugadores, Tiger está en nuestras oraciones y tendrá todo nuestro apoyo mientras se recupera”, agregó.

“Espero que Tiger esté bien”, afirmó por su parte el estadounidense Justin Thomas, actual número tres del mundo. “Duele ver a uno de tus… ahora uno de mis mejores amigos, tener un accidente. Solo espero que esté bien. Solo me preocupo por sus hijos. Estoy seguro de que están luchando”.