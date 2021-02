Los planes para reformular el funcionamiento de Twitter, comentados por su CEO

En 2019, Jack Dorsey, CEO y cofundador de Twitter, hizo público su anhelo de convertir su red social en una plataforma descentralizada.

Desde entonces, pocos avances se habían conocido sobre esa iniciativa, hasta una reciente intervención del hombre clave de esta red de microblogging, en un encuentro con los inversionistas de su compañía.

Twitter is funding a small independent team of up to five open source architects, engineers, and designers to develop an open and decentralized standard for social media. The goal is for Twitter to ultimately be a client of this standard. 🧵

A través de su cuenta de Twitter, en diciembre de 2019, Jack Dorsey hizo público su propósito de convertir la red que creó en 2006 en una plataforma descentralizada y abierta, apegada a un estándar fiel a los mismos principios. De esta forma, lo que hoy conocemos como Twitter, pasaría a ser sólo un cliente de algo más grande. En el mismo hilo de tweets en el que comenta esta idea, hizo un símil entre su proyecto y la dinámica de funcionamiento de los correos electrónicos a través del sistema SMTP, que permite comunicar direcciones gestionadas por distintos proveedores a través de un protocolo único.

Starting last February, we invited a diverse group of people from different parts of the decentralization community to a virtual forum for collaboration + discussion. They led an inspiring conversation on the purpose bluesky is intended to serve and the directions it can take.

— bluesky (@bluesky) January 21, 2021